برشلونة يفوز على الريال ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني (فيديو)
اقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 2-1 مساء الأحد في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالدو أراوخوا، لاعب برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سجله سيرغي روبيرتو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.
الإيفواري فرانك كيسيه يسجل الهدف الثاني لبرشلونة (2-1)#الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/ebYi3QmxxZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023
وفي الشوط الثاني، سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عن 56 نقطة.
برشلونة يعدل الكفة! سيرجي روبيرتو يركن الكرة في زاوية بعيدة عن كورتوا #الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/2LmjDLQzZv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023
ويلتقي الفريقان يوم 5 أبريل/نيسان المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا علمًا بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.
ريال مدريد يفتتح التسجيل، رأسية آراخو تغالط الحارس تير شتيغن#الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/cCUZW6MoSo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023