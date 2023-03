أستراليا تلقي القبض على جندي سابق لاتهامه بجرائم حرب في أفغانستان

قالت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على جندي سابق لاتهامه بقتل مدني أفغاني أثناء وجوده هناك ضمن قوة دفاع أسترالية.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان إن أوليفر شولتز (41 عاما) من المتوقع أن يُحاكم أمام محكمة أسترالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.

A joint investigation between the Office of the Special Investigator (OSI) and the AFP has today resulted in the arrest of a New South Wales man.https://t.co/o9X4Bs7ufs

— AFP (@AusFedPolice) March 20, 2023