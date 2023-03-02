قيادي بمنظمة التحرير: يجب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين (فيديو)

قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إنه “آن الأوان لتحقيق الحماية الدولية للفلسطينيين أمام قطعان المستوطنين المسلحين”.

وأضاف أبو يوسف في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن دعوة كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتسليح المستوطنين يمثل تحديًا خطيرًا في الداخل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عدد القتلى الذي وصل خلال الشهرين الماضيين إلى 66 شهيدًا، و230 شهيدًا خلال العام الماضي، يوضح نزوع الحكومة الإسرائيلية نحو إراقة مزيد من الدم الفلسطيني أمام أنظار العالم.

قوات الاحتلال تستخدم فلسطينيا وطفله درعا بشريا خلال اقتحام مخيم عقبة جبر#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/y2XkIVJS9V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2023

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد نقل عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مطالبته للحكومة بمحو قرية حوارة من الأرض.

كما سبق ذلك تصريحات لوزيرة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية (غاليت ديستل) قالت فيها إن “الفلسطينيين قتلة مغسولو الدماغ ومبرمجون على سفك الدم اليهودي منذ الصغر”.

وتابعت الوزيرة في فيديو على تويتر “لا تنخدعوا ولا تكونوا ساذجين، إنها ليست حربًا على الأرض، إنها حرب دينية أساسية”.

pic.twitter.com/uVIh4Ii7Bc — Galit Distel Atbaryan – גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) February 27, 2023

في غضون ذلك، وجهت النائبة العامة الإسرائيلية، الأربعاء، الشرطة بالتحقيق مع النائب بالكنيست (تسفيكا فوغل) بشبهة التحريض على الإرهاب بعد قوله إنه يريد رؤية بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية محترقة.

وكشف القيادي في منظمة التحرير أن السلطة الفلسطينية متمسكة بالخيارات العامة لحماية الشعب الفلسطيني، وأنها ماضية في تحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف أن هذا المسار لا يغني عن ضرورة تفعيل آليات اللجان الشعبية للمقاومة، مؤكدًا أن ما وقع في حوارة يمثل جانبًا من هذه السياسة الرامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

والتصدي لها بالطرق السلمية وكشفها أمام المجتمع الدولي.