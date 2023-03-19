“كتف في كتف”.. سخرية من مبادرة لمساعدة البسطاء تَكلّف حفل إطلاقها ملايين الجنيهات (شاهد)

شارك نحو 60 ألف متطوع مصري في حشد جماهيري كبير أقيم على ستاد القاهرة أول أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة “كتف في كتف” لمساعدة الفقراء والمحتاجين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وتُصنَّف “كتف في كتف” بأنها واحدة من أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية، التي تُشارك فيها جمعيات خيرية شهيرة ومنظمات المجتمع المدني، وجميعها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتستهدف الحملة تعبئة أكثر من 4 مليون “كرتونة” مواد غذائية وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية، خلال الشهر الحالي وقبل أيام من شهر رمضان المبارك.

وأقيم الحفل بحضور الرئيس المصري وعدد من الوزراء والمسؤولين، ويأتي في ظل أزمة استثنائية يمر بها المصريون من ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية الأساسية ومعظم الخدمات.

وحرص المشاركون في الحفل على توثيقه عبر مقاطع فيديو على منصات التواصل، كما حظيت المبادرة بدعم رسمي وإعلامي قبل انطلاقها بأسابيع.

وعبّر السيسي خلال الحفل عن اعتزازه وافتخاره بتمثيل المصريين لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل الاجتماعي، وهو عنوان خطبة الجمعة السابقة التي عمّمتها وزارة الأوقاف على المساجد التابعة لها.

وقال الرئيس في فعاليات الحفل “ما نشهده ما هو إلا تأكيد لإرادة الشعب وإظهار لقدرته في تحويل المحن إلى مِنَح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز، فضلًا عن كونه مشهدًا إنسانيًّا رائعًا”.

“كتف في كتف”

وتصدّر وسم “كتف في كتف” مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل متباينة من الحفل، إذ سخر البعض من إقامة احتفال كبير يهدف في المقام الأول إلى تقديم المساعدات، في حين وصفه البعض بأنه عمل دعائي غير مُعبّر عن الواقع.

وقال الأكاديمي مراد علي “من يصدّق أن هذا الحفل والإخراج المبهر هو افتتاح فعالية لتوزيع كراتين مساعدات غذائية على الملايين لفقرهم الشديد؟ هل توزيع الطعام حدث يستحق الاحتفال والفخر؟ ألم يكن الفقراء أولى بالأموال التي صُرفت على هذه البهرجة؟”.

من يصدق أن هذا الحفل وهذا الإخراج المبهر هو افتتاح فعالية #كتف_في_كتف لتوزيع كراتين مساعدات غذائية علي ٢٥ مليون مواطن في #مصر لفقرهم الشديد؟

هل توزيع الطعام حدث يستحق الاحتفال والفخر؟ وألم يكن الفقراء أولى بالأموال التي صرفت على هذه البهرجة؟ #السيسي #الغلاء #الدولار #الجنيه pic.twitter.com/rAj0bLpXef — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) March 18, 2023

وغرد وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش “توزيع الكرتونة لا يسمن ولا يغني من جوع، وبدلًا من المَن بالصدقة فى حفل تكلف ملايين الجنيهات، فإن الشعب يريد امتلاك المال ليشترى احتياجاته بدلًا من تسولها”.

توزيع #الكرتونة لايسمن ولايغنى من جوع ، وبدلا من المَن بالصدقة فى حفل تكلف ملايين الجنيهات ،

فإن الشعب يريد امتلاك المال ليشترى احتياجاته بدلا من تسولها من الذين سرقوا منه قوت يومه .#كتف_في_كتف pic.twitter.com/DTnkF8as5O — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) March 18, 2023

وعلّق آخر “التنافس في الخيرات في تعدد أوجه الخير بتعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع، وفي استقلالية النقابات، وفي تعاون قوى المجتمع في مبادرات تحث الناس على التطوع في كل المجالات بشكل دائم، وليس في خدمة الحزب الواحد”.

في حين غرد المدون عبد الحكيم ميعادي “ما فائدة الخبز عندما يُقدَّم على طبق من ذهب؟ هل يتغيّر طعمه أو فوائده؟ ما تم صرفه على مهرجان #كتف_في_كتف لتوزيع كراتين مساعدات غذائية علي 25 مليون مواطن فقير في مصر أكبر ممّا صُرف على المساعدات”.

ما فائدة الخبز عندما يُقدّم على طبق من ذهب ؟ هل يتغيّر طعمه أو فوائده

ما تم صرفُه على مهرجان #كتف_في_كتف لتوزيع كراتين مساعدات غذائية علي 25 مليون مواطن فقير في مصر أكبر ممّا صُرف على المساعدات pic.twitter.com/HkT8OE1Rq7 — عبد الحكيم ميعادي (@AbdelhakimMiadi) March 18, 2023

بينما قالت أخرى عبر تويتر “مبادرة أو حملة #كتف_في_كتف معنى حلو وجميل، ولكن لم تكن مستاهلة كل الضجة دي، ولا ينفع إننا نصور الناس واحنا بنوزع عليهم لأن ده حقهم على البلد مش منة ولا فضل”.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس/آذار عام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

ويضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًّا وتنمويًّا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًّا و27 اتحادًا إقليميًّا، تعمل في مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ورغم تلك الجهود التي تقودها الحكومة المصرية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، فإن الأسعار تأبى الانخفاض وتواصل الارتفاع بنسب غير مسبوقة، مما يثير التساؤلات عن جدوى هذا النوع من المبادرات، وما إذا كانت حلولًا جذرية لأزمة الغلاء أم مجرد مسكنات لاحتواء غضب الأغلبية الفقيرة.