مستخدمًا عربة أطفال لنقل أمتعته.. رحالة باكستاني يصل إلى مكة مشيًا في رحلة استغرقت 8 أشهر (فيديو)

وثق المصور السعودي محمد الهذلي رحلة رحالة باكستاني وصل إلى مكة المكرمة مشيًا على الأقدام قادمًا من بلاده في رحلة استغرقت 8 أشهر.

ونشر الهذلي على تويتر فيديو لوصول الرحالة الباكستاني إلى مكة مستعينًا بعربة أطفال لحمل أمتعته.

رحالة باكستاني يصل إلى #مكة_المكرمة مشياً على الأقدام قادماً من باكستان في مدة استغرقت ثمانية أشهر. pic.twitter.com/i39RidWOWT — محمد الهذلي 🇸🇦 (@Mal_hothaly) March 17, 2023

وقال الرحالة محمد عمران (27 عامًا) لوسائل إعلام محلية، إنه أراد “الأجر والمثوبة من الله عز وجل”.

وقطع عمران أكثر من 7 آلاف كيلو متر، إذ انطلق في 1 يوليو/تموز عام 2022، متجهًا إلى المسجد الحرام لأداء العمرة والحج.

وعن تفاصيل الرحلة، أوضح عمران أنه سار من باكستان، مرورًا بإيران، بمعدل 30 كيلو مترًا يوميًا.

وتحدث عن جدوله اليومي قائلًا “كنت أمشي من بعد صلاة الفجر إلى الغروب، ثم أنام حتى اليوم التالي، ولله الحمد لم أصب بوعكة صحية سوى بعض الجروح في القدمين، وأشعر بسعادة وأنا أسير، ومتشوّق إلى أن أشاهد المسجد الحرام والكعبة المشرفة”.

وأضاف “بعد مغادرة إيران توقّفت في الخليج العربي ثم صعدت إلى باخرة أوصلتني إلى الكويت، ومنها سافرت إلى الرياض، وبعد ذلك عاودت السير 40 يومًا حتى وصلت”.

ويحول ضيق ذات اليد دون تحقيق الآلاف من فقراء باكستان لحلمهم بأداء فريضة الحج، وكانت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية أعلنت أن نحو 180 ألف باكستاني سيؤدون الحج هذا العام.