محافظ مصري يطلب على الهواء إيصال صوته إلى المسؤولين وسط موجة انتقادات وسخرية (فيديو)

أثارت تصريحات تلفزيونية لمحافظ جنوب سيناء في مصر اللواء خالد فودة عاصفة من تعليقات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحافظ يتحدث للتلفزيون الرسمي عن الأوضاع في محافظته، قبل أن يضيف أنه يرغب في أن يصل صوته إلى المسؤولين عن الحاجة لإنشاء مدارس للمراحل الإعدادية والثانوية بالتجمعات البدوية.

وكشف المحافظ عن وجود مدارس ابتدائية فقط، مما يدفع الأهالي إلى إيقاف بناتهن عن استكمال التعليم في المراحل بعد الابتدائية لابتعاد المدارس عشرات الكيلومترات.

ويشغل فودة منصب محافظ جنوب سيناء منذ يوليو/تموز 2011، وهو صهر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تصريحات خالد فودة كانت محل نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي، وغرد الصحفي أحمد رجب “معلومة بسيطة: اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ أغسطس (آب) 2011. اللواء المحافظ بيقول: يا رب صوتي يوصل للمسؤولين”.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يناشد "المسؤولين" بناء مدارس اعدادي وثانوي عشان البنات السيناوية مش بيكملوا تعليمهم بسبب قلة المدارس. معلومة بسيطة : اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ أغسطس ٢٠١١. pic.twitter.com/AJwdO7pRPC — Ahmed Ragab (@Ragab) March 18, 2023

وتساءلت سالي نبيل “هو مش حضرتك مسؤولين برده؟”.

هو مش حضرتك مسؤولين برده ؟ — Sally Nabil (@sallynabil) March 18, 2023

وغردت إيمان “هو مش عارف إنه هو مسؤولين، ولّا مش عارف إن حلها بناء مدارس فى الوديان، ولّا متخيل حد هيروح يجبر الأهالي تسفّر بناتها المدن؟!”.

هو مش عارف انه هو مسئولين و لا مش عارف ان حلها بناء مدارس فى الوديان و لا متخيل حد هيروح يجبر الاهالي تسفر بناتها المدن !!! https://t.co/9Kf03Q3err — Eman (@Elmahdy7e) March 18, 2023

وكتب عماد الطوخي “إنت متخيل إن محافظ جنوب سيناء مش عارف يوصل صوته للمسؤولين، وانت يا غلبان متفائل إن صوتك ومعاناتك هتوصل لهم”.

انتا متخيل يا مان أن محافظ جنوب سيناء مش عارف يوصل صوته للمسؤليين 😔وانتا يا غلبان متفائل أن صوتك ومعاناتك هتوصلهم😅

يا صديقي انتا بتحلم 😅😅😅 https://t.co/djSDNpakME — Emad Eltuokhy (@Emad33221133) March 18, 2023

وعلّق حازم “نضم صوتنا إلى صوت السيد المحافظ علشان صوته يصل إلى المسؤولين”.

نضمن صوتنا إلى صوت السيد المحافظ علشان صوته يصل إلى المسؤولين 😂 https://t.co/pPFZDGmwSr — Hazem (@Ahmed189199) March 18, 2023

وكتب حسام “حاول تتبنى مبادرات جوة المحافظة توعي الأهل بدور وأهمية تعليم المرأة، لأن مشكلة زي دي مش هتتحل حتى لو عملت قانون أو فتحت مدارس أكتر، وعي الفرد هو الحل في حل معظم المشاكل المجتمعية لأنه بالوعي هيوصل لأعلى النتائج حتى بأقل الإمكانيات المتاحة”.

حاول تتبنى مبادرات جوة المحافظة توعى الأهل بدور وأهمية تعليم المرأة لان مشكلة زى دى مش هتتحل حتى لو عملت قانون أو فتحت مدارس اكتر، وعى الفرد هو الحل فى حل معظم المشاكل المجتمعية لانه بالوعى هيوصل لأعلى النتائج حتى بأقل الامكانيات المتاحة https://t.co/tXHznyh4F4 — HossaM (@HossaMohamed07) March 18, 2023

وعلّق رئيس تحرير صحيفة (المصريون) جمال سلطان “الناشط الحقوقي اللواء خالد فودة يتضامن مع المرأة في سيناء، ويناشد السادة المسؤولين”.

الناشط الحقوقي اللواء خالد فودة ، يتضامن مع المرأة في سيناء ويناشد السادة المسؤولين 🙂 pic.twitter.com/W60oQv5ioJ — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 18, 2023

ومن وجهة نظر هشام “تعليق الناس على الخبر ده يعكس لك جهل تمام بمفهوم الدولة”.

تعليق الناس على الخبر ده يعكس لك جهل تمام بمفهوم الدولة https://t.co/x3t10W7hF9 — Hesham (@Flatlinar) March 18, 2023

وكتب حازم توفيق “ياريت كلام اللواء خالد فودة يحرك المسؤولين. ليه البنت السيناوية ما تكمل تعليمها؟ هي بنت مصرية ولها الحق في التعليم وتولي المناصب زيها زي باقى بنات مصر”.

ياريت كلام اللواء خالد فودة يحرك المسؤلين ليه البنت السيناوية ما تكمل تعليمها ؟

هى بنت مصرية ولها الحق في التعليم وتولي المناصب زيها زي باقى بنات مصر pic.twitter.com/JEy6zhX6fL — حازم توفيق _ hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) March 18, 2023

يُذكر أن محافظة جنوب سيناء هي إحدى المحافظتين اللتين تقتسمان مساحة شبه جزيرة سيناء في مصر، وعاصمتها مدينة الطور، وتقع بين خليجي السويس والعقبة.

وتتكون المحافظة من 9 مدن و13 وحدة محلية قروية و81 تجمعًا بدويًّا.