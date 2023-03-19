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محافظ مصري يطلب على الهواء إيصال صوته إلى المسؤولين وسط موجة انتقادات وسخرية (فيديو)

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (منصات التواصل)
19/3/2023-|آخر تحديث: 19/3/202303:10 PM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات تلفزيونية لمحافظ جنوب سيناء في مصر اللواء خالد فودة عاصفة من تعليقات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحافظ يتحدث للتلفزيون الرسمي عن الأوضاع في محافظته، قبل أن يضيف أنه يرغب في أن يصل صوته إلى المسؤولين عن الحاجة لإنشاء مدارس للمراحل الإعدادية والثانوية بالتجمعات البدوية.

وكشف المحافظ عن وجود مدارس ابتدائية فقط، مما يدفع الأهالي إلى إيقاف بناتهن عن استكمال التعليم في المراحل بعد الابتدائية لابتعاد المدارس عشرات الكيلومترات.

ويشغل فودة منصب محافظ جنوب سيناء منذ يوليو/تموز 2011، وهو صهر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تصريحات خالد فودة كانت محل نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي، وغرد الصحفي أحمد رجب “معلومة بسيطة: اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ أغسطس (آب) 2011. اللواء المحافظ بيقول: يا رب صوتي يوصل للمسؤولين”.

وتساءلت سالي نبيل “هو مش حضرتك مسؤولين برده؟”.

وغردت إيمان “هو مش عارف إنه هو مسؤولين، ولّا مش عارف إن حلها بناء مدارس فى الوديان، ولّا متخيل حد هيروح يجبر الأهالي تسفّر بناتها المدن؟!”.

وكتب عماد الطوخي “إنت متخيل إن محافظ جنوب سيناء مش عارف يوصل صوته للمسؤولين، وانت يا غلبان متفائل إن صوتك ومعاناتك هتوصل لهم”.

وعلّق حازم “نضم صوتنا إلى صوت السيد المحافظ علشان صوته يصل إلى المسؤولين”.

وكتب حسام “حاول تتبنى مبادرات جوة المحافظة توعي الأهل بدور وأهمية تعليم المرأة، لأن مشكلة زي دي مش هتتحل حتى لو عملت قانون أو فتحت مدارس أكتر، وعي الفرد هو الحل في حل معظم المشاكل المجتمعية لأنه بالوعي هيوصل لأعلى النتائج حتى بأقل الإمكانيات المتاحة”.

وعلّق رئيس تحرير صحيفة (المصريون) جمال سلطان “الناشط الحقوقي اللواء خالد فودة يتضامن مع المرأة في سيناء، ويناشد السادة المسؤولين”.

ومن وجهة نظر هشام “تعليق الناس على الخبر ده يعكس لك جهل تمام بمفهوم الدولة”.

وكتب حازم توفيق “ياريت كلام اللواء خالد فودة يحرك المسؤولين. ليه البنت السيناوية ما تكمل تعليمها؟ هي بنت مصرية ولها الحق في التعليم وتولي المناصب زيها زي باقى بنات مصر”.

يُذكر أن محافظة جنوب سيناء هي إحدى المحافظتين اللتين تقتسمان مساحة شبه جزيرة سيناء في مصر، وعاصمتها مدينة الطور، وتقع بين خليجي السويس والعقبة.

وتتكون المحافظة من 9 مدن و13 وحدة محلية قروية و81 تجمعًا بدويًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل