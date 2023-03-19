كندا تسهّل تمديد إقامة السوريين والأتراك على أراضيها بعد الزلزال المدمر

أعلنت كندا إجراءات جديدة تسهّل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين على أراضيها مُددًا أطول في ظل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الشهر الماضي، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

ومنحت السلطات الكندية الأتراك والسوريين على أراضيها الحق بالتقدم بطلب للحصول على تمديد وضعهم، ليتمكنوا من الدراسة أو العمل أو حتى زيارة عائلاتهم.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية “سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم”.

Effective March 29, 2023, we will be allowing Turkish and Syrian nationals to apply for an extension of their status free of charge, making it easier for those who wish to extend their temporary status in Canada and move between temporary streams: https://t.co/mrKEOcWJ8f — IRCC (@CitImmCanada) March 18, 2023

وتتيح الإجراءات الجديدة للأتراك والسوريين إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لمدة محددة.

وأشارت السلطات الكندية إلى أن هذه الإجراءات ستسهّل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في البلاد.

وأوضحت أن الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس/آذار الجاري حتى 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

We will:

✔️waive the requirement to hold a passport or travel document in order to be approved for a permanent resident visa to come to Canada

✔️make available an open work permit pathway for Turkish and Syrian nationals already in Canada — IRCC (@CitImmCanada) March 18, 2023

وتسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، في 6 فبراير/شباط الماضي، في مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.

وتضرر نحو 9 ملايين شخص جراء الزلزال، بينهم أكثر من 1.7 مليون من اللاجئين.

وحثت الأمم المتحدة، قبل أيام، المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا في بلدان مضيفة أخرى.