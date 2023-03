كندا تسهّل تمديد إقامة السوريين والأتراك على أراضيها بعد الزلزال المدمر

أعلنت كندا إجراءات جديدة تسهّل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين على أراضيها مُددًا أطول في ظل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الشهر الماضي، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

ومنحت السلطات الكندية الأتراك والسوريين على أراضيها الحق بالتقدم بطلب للحصول على تمديد وضعهم، ليتمكنوا من الدراسة أو العمل أو حتى زيارة عائلاتهم.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية “سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم”.

Effective March 29, 2023, we will be allowing Turkish and Syrian nationals to apply for an extension of their status free of charge, making it easier for those who wish to extend their temporary status in Canada and move between temporary streams: https://t.co/mrKEOcWJ8f

