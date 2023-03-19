“بعتنا أطفالنا للجيران”.. الجزيرة مباشر تنقل واقعا مأساويا في مخيمات إدلب جراء السيول (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل أحد مخيمات النازحين في ريف إدلب شمالي سوريا، بعدما أغرقتها مياه الأمطار والسيول التي ضربت المنطقة، الجمعة، وخلفت أضرارًا بالغة بالمخيمات بما فيها تلك المخصصة لإيواء منكوبي الزلزال.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر معاناة النازحين وما يكابدونه من نقص في الحاجات الأساسية ومستلزمات التدفئة، بعدما غزت السيول خيامهم الواهنة وأغرقت متعلقاتهم، مما دفع فرق الإنقاذ والفصائل إلى نقل بعضهم لمناطق أخرى.

وقال أحد سكان المخيم “الماء اللي أغرق المخيمات ماء ملوث مختلط بمياه الصرف، والوضع صار مأساوي للغاية، فاضطررنا لنقل أطفالنا ليقيموا عند الجيران لحد ما الخيام تجف”.

ونشر ناشطون وصفحات تواصل محلية تسجيلات مصورة، أظهرت السيول الغزيرة التي تعرضت لها مدن وبلدات ريف حلب، في حين ذكر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن “مئات العوائل أصبحت بلا مأوى، وتتجدد المعاناة مع كل هطول مطري، وتزداد فجوة الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 12 عامًا فاقمه الزلزال المدمر”.

بدوره قال أحد سكان مخيم عدوان بريف إدلب للجزيرة مباشر: “نحن لا نريد من أحد أن يشعر بالقلق، أو بمزيد من القلق، نحن نريد أفعالا على الأرض، ونطالب الحكومات العربية والإسلامية بإغاثة أهل الخيام وإيجاد حل لمشاكلنا التي لا تنتهي”.

وأضاف: “المطر استمر لمدة 4 ساعات متتالية، وخلال 20 دقيقة كانت الفيضانات قد أغرقت سهل الروج بالكامل كما ترون”.





وضربت عاصفة مطرية غزيرة مناطق الشمال السوري مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد، مما أدى إلى سيول جارفة خلفت أضرارًا في 40 مخيمًا للمهجّرين ومراكز الإيواء المؤقتة للمنكوبين من الزلزال، تضررت فيها بشكل مباشر أكثر من 650 خيمة، حسب بيان للخوذ البيضاء.

وتضررت بشكل مباشر أيضًا 254 خيمة للناجين من الزلزال في 18 مخيمًا للإيواء، معظمها تم إنشاؤها حديثًا وبشكل عاجل في ظروف طارئة دون توافر بنية تحتية مناسبة تقي قاطنيها من عواصف الشتاء والتقلبات الجوية التي تضرب المنطقة.

استجابت فرقنا للأضرار الكبيرة في مخيم عدوان في ريف #إدلب الغربي جراء العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة أمس السبت 18 آذار وأدت لغرق عشرات الخيام وخروج العائلات منها في ظروف جوية قاسية.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/f2wU0CqTKy — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 19, 2023

كما انهارت محال تجارية، إضافة إلى انقطاع عدد من الطرق في المدن والبلدات. ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة حسب توقعات الأرصاد الجوية، وتُضاعف هذه العاصفة مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية.

وتركزت الأضرار في مخيمات ريف إدلب الغربي، كما تضررت مخيمات في ريفي حلب الغربي والشمالي الشرقي. وأشارت الخوذ البيضاء إلى أن فرقها بدأت بالاستجابة لنداءات الاستغاثة، ومساعدة المتضررين وفتح قنوات لتصريف مياه الأمطار.

أضرار كبيرة في مخيم الجبل في جرابلس شرقي #حلب جراء العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة منذ مساء يوم السبت 18 آذار، فرقنا تستجيب وتعمل على فتح قنوات لتصريف المياه المتجمعة حتى فجر اليوم الأحد. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/yMa0NS1yUv — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 19, 2023

ومع دخول عام 2023، تبقى كارثة النزوح الداخلي في سوريا هي الكبرى في العالم. فبحسب تقرير أممي، تفاقمت المعاناة في الشمال السوري مع ما يقرب من مليوني شخص يسكنون أكثر من 1400 مخيم في شمال غربي البلاد، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تسبُّب زلزال السادس من فبراير/شباط في حركة نزوح داخلية جديدة، شملت ما لا يقل عن 86 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.

عيونٌ حزينة وقلب يرتجف، وليلة باردة لربما سيقضونها خارج خيمةٍ ظنّوا أنها ملاذاً آمناً لهم، سنوات التهجير وكارثة الزلزال المدمر.

مخيمات الإيواء المؤقتة للناجين من الزلزال في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، مساء السبت 18 آذار.#الخوذ_البيضاء #مخيمات_الطين #زلزال_سوريا pic.twitter.com/JImoc2VMyz — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 18, 2023

أضرار كبيرة في مخيم لإيواء الناجين من الزلزال ببلدة الجينة غربي #حلب جراء العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة مساء اليوم السبت 18 آذار، وفرقنا تستجيب وتعمل على فتح قنوات لتصريف المياه المتجمعة. #الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/yO7JhXYgBh — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 18, 2023