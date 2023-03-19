بشار الأسد يصل إلى الإمارات ويعقد محادثات مع محمد بن زايد (فيديو)

وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد في زيارة رسمية، اليوم الأحد، إلى الإمارات ترافقه خلالها زوجته أسماء الأسد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات استقبل الأسد لدى وصوله إلى أبوظبي، وأن طلقات المدفعية دوّت تحية للأسد لدى دخوله قصر الوطن، كما رافقت مقاتلات إماراتية طائرة الأسد لدى دخولها المجال الجوي للترحيب.

وهذه ثاني زيارة للأسد إلى الخليج منذ الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي، وسط جهود لإعادة علاقات دمشق مع دول المنطقة.

وجاءت زيارة الأسد إلى الإمارات، وهي الثانية له خلال عامين، بعد رحلة إلى سلطنة عمان الشهر الماضي، وهذان البلدان العربيان الوحيدان اللذان زارهما الأسد منذ بداية النزاع السوري عام 2011.

وقال الرئيس الإماراتي عبر تويتر “أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة”.

#محمد_بن_زايد: أرحب بالرئيس #بشار_الأسد في #الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.#وام pic.twitter.com/uGn7X6jXTm — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 19, 2023

من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن المحادثات تناولت “التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها”، كما تطرقت للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتعهّدت الإمارات بتقديم أكثر من 100 مليون دولار مساعدات لسوريا التي ضربها زلزال مدمر في فبراير/شباط الماضي، كما أرسلت فرق بحث وإنقاذ وآلاف الأطنان من مواد الإغاثة.

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي، أول مسؤول عربي كبير يزور سوريا منذ الزلزال.

فيديو من زيارة الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد إلى #دولة_الإمارات_العربية_المتحدة. pic.twitter.com/kzGTUJDogY — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 19, 2023

وتأتي زيارة الأسد للإمارات بعدما أعلنت إيران والسعودية هذا الشهر خطوات لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

ولقي مئات الآلاف حتفهم في الصراع السوري، الذي احتدم بعد اندلاع ثورة ضد نظام الأسد واجتذب العديد من القوى الأجنبية وقسم البلاد.