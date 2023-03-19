أرسنال يدك شباك كريستال بالاس برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي (فيديو)

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وسجل أهداف أرسنال اللاعبون غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 28، وبوكايو ساكا (هدفين) في الدقيقتين 43 و74، وغرانيت تشاكا في الدقيقة 55.

في المقابل سجل هدف كريستال بالاس اللاعب جيفري شلوب في الدقيقة 63.

ورفع أرسنال رصيده إلى 69 في صدارة الترتيب، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الوصيف، بينما بقي بالاس، الذي أقال مدربه باتريك فييرا يوم الجمعة الماضي، في المركز 12 لكنه يتقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.