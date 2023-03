نواب يطلبون التحقيق في علاقة “غولدمان ساكس” بانهيار بنك وادي السيليكون وبايدن يطمئن المستثمرين

وجّه مشرعون ديمقراطيون، رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة (غولدمان ساكس) في انهيار بنك وادي السيليكون.

وقال مكتب النائب الأمريكي آدم شيف أمس الجمعة، إن المشرع الأمريكي و19 عضوًا من ممثلي كاليفورنيا في الكونغرس، وجهّوا الرسالة إلى وزير العدل الأمريكي، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإلى رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وجاء في الرسالة “نرغب في إثارة مخاوفنا بشأن دور مجموعة غولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك سيليكون فالي وفي شراء محفظة السندات الخاصة به”.

Goldman Sachs may earn $100M from SVB’s collapse. I led a letter asking DOJ, SEC, and FDIC to examine any potential conflicts of interest in the firm’s role as an advisor or buyer. All actions surrounding SVB’s collapse must be put under a microscope to protect consumers. pic.twitter.com/sZ5FMzffyi

وقال المشرعون في الرسالة إن بنك وادي السيليكون كشف عن دور غولدمان ساكس كمستحوذ على محفظة السندات الخاصة به يوم الثلاثاء 14مارس/ آذار، وهو اليوم الأخير من نافذة لأربعة أيام عمل تتيحها هيئة الأوراق المالية والبورصات لمثل هذه الإفصاحات.

وجاء في الرسالة “نظرًا لأنه كان من شأن بنك غولدمان ساكس أن يستفيد من انهيار سيليكون فالي، فإننا نحثكم بشدة على تحليل دور بنك غولدمان ساكس كمستشار للبنك”.

وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار بنكي وادي السيليكون وسيغنتشر الأسبوع الماضي، ونقلت رويترز عن مصدر لم تسمّه، هذا الأسبوع أن مدعين أمريكيين يحققون في انهيار بنك سيليكون فالي، ولم يعلق بنك غولدمان ساكس على الأمر.

وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك وادي السيليكون يوم الجمعة الماضي وأعلنوا أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تسلّمته. وهو أكبر انهيار منذ إفلاس (واشنطن ميوتشوال) خلال الأزمة المالية عام 2008.

وقالت مجموعة (إس في بي) المالية، وهي الشركة الأم للبنك، يوم الجمعة إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وضخت بنوك أمريكية كبرى ودائع بثلاثين مليار دولار في بنك (فيرست ريبابليك) في اليوم السابق، وذلك لإنقاذ المصرف المتوسط الحجم الذي اجتاحته الأزمة الناجمة عن انهيار وادي السيليكون وسيغنتشر.

Because of actions that our regulators have already taken, every American should feel confident their deposits will be there if and when they need them.

The management of these banks will be fired and investors in the banks will not be protected.

— Joe Biden (@JoeBiden) March 15, 2023