قيادي بالجهاد: الاجتماعات الأمنية مع إسرائيل تستهدف المقاومة وندعو السلطة لعدم المشاركة فيها (فيديو)

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن حادثة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 23 على الأقل برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين “تستوجب من السلطة نسف جميع الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل وإطلاق العنان للشباب الفلسطيني من أجل المقاومة والتصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة”.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن اجتماع شرم الشيح الأمني وقبله اجتماع العقبة يمثلان “استهدافا مباشرا لضرب عمل المقاومة”، مؤكدا أنهما مجرد “غطاء أمني للمخططات السياسية الإسرائيلية في المنطقة بكاملها”.

ودعا سلمي السلطة الفلسطينية والأطراف العربية إلى مقاطعة هذه الاجتماعات و”الانتصار للشعب الفلسطيني”.

وقال إن مشروع التسوية ظهر فشله؛ وإن “الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميا تمثل ردا حقيقيا على فشل تلك الاجتماعات الأمنية”.

الناطق باسم #حركة_الجهاد للجزيرة مباشر: ندعو السلطة الفلسطينية لمقاطعة اجتماع #شرم_الشيخ ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال pic.twitter.com/qrC0Rw1JgC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2023

وأضاف أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة الحرب وأن “الاجتماعات الأمنية التي تعقدها السلطة الفلسطينية وبعض الأطراف العربية مع إسرائيل لم تحل دون زيادة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية كما لم ترفع الحواجز العسكرية ولم تعمل على إطلاق سراح الأسرى”.

وتابع: “طالما أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم، فإن رسالة الجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية هي أن المقاومة ستستمر. وأينما وجد جنود الاحتلال فسنكون لهم بالمرصاد”.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 23 آخرين بينهم 5 إصاباتهم خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية، أمس الخميس.

وهؤلاء الشهداء هم يوسف صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، وعمر محمد عوادين (16 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37 عاما).