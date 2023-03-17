“حماس” تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الجمعة، قرار السلطة الفلسطينية المشاركة في اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم “حماس” حازم قاسم، خلال اعتصام نظمته الحركة في جنوب قطاع غزة: “ندين قبول السلطة الفلسطينية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ في ظل تواصل الجرائم بحق شعبنا”.

ودعا قاسم السلطة الفلسطينية إلى العدول عن قرارها في المشاركة في اجتماع شرم الشيخ “الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على أرضنا”، على حد قوله.

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي بدورها السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة الاجتماع، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي، في تصريحات لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر: “إن المشاركة في هذا الاجتماع الأمني تعني القبول بما يرتكبه الاحتلال من جرائم، وهي بمثابة مكافأة للعدو الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.

الناطق باسم #حركة_الجهاد للجزيرة مباشر: ندعو السلطة الفلسطينية لمقاطعة اجتماع #شرم_الشيخ ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال pic.twitter.com/qrC0Rw1JgC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2023

ومن المقرر انعقاد اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ، بعد غد الأحد، يضم ممثلين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير/ شباط الماضي.

وكان اجتماع العقبة قد انتهى بإعلان تفاهمات فلسطينية وإسرائيلية لتهدئة التوتر، بينها وقف الإجراءات الأحادية الجانب، على أن يتم عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سيشارك في اجتماع شرم الشيخ عن إسرائيل نفس الوفد الذي شارك في اجتماع العقبة، ويترأسه مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، على أن يتم البحث في خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان.

واتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بالتنصل من التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة ولاسيما وقف اقتحام المدن الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إنه اجتمع في رام الله مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو “تحضيرًا للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت أمس الخميس أربعة فلسطينيين في جنين بشمال الضفة الغربية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 88 منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وشرق القدس.