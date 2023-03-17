جمهور الجزيرة مباشر حول اقتحامات جنين: المقاومة هي الحل والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة (فيديو)

أكد جمهور الجزيرة مباشر أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي هي السبيل الوحيد لردعه عن انتهاكاته وعدوانه المتكرر على الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال لا تعرف سوى لغة القوة.

وأضافوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن تاريخ دولة الاحتلال يوضح أنها لم تخرج من دولة أو منطقة احتلتها إلا بالقوة، مثلما حدث في تحرير سيناء والانسحاب من جنوب لبنان وكذلك قطاع غزة.

وطالبوا الدول العربية والإسلامية بدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته والضغط على دولة الاحتلال ومقاطعتها لوقف عدوانها وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني، مستنكرين تطبيع بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال.

وأشاروا إلى أن إسرائيل تتمادى في انتهاكاتها بسبب الدعم اللامحدود لها من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أنها فوق المحاسبة، لافتين إلى أنها لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة وتضرب عرض الحائط بتقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد قتلت أمس الخميس، أربعة فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال إلى 88 منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وشرق القدس.