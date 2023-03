بهدف “تعزيز الأمن البحري”.. ختام “أضخم” مناورات بحرية في الخليج العربي بمشاركة 50 دولة

أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، ختام مناورات بحرية ضخمة شملت مشاركين من أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، بينهم دول عربية.

ووصفت القيادة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها المناورات بأنها “أضخم” مناورات بحرية بالشرق الأوسط”، وشملت تدريبات في مناطق عدة، بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف “تعزيز الأمن البحري”.

وعبر حسابها على تويتر، أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، “اختتام مناورات (IMX) 2023 البحرية”.

That's a wrap!

Today, #IMX23 concludes after 18 days of partner engagement and operations by more than 50 nations and international organizations. Check out this highlight video! pic.twitter.com/1HGs04JEVd

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 16, 2023