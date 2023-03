الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين وروسيا ترد

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم “ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا”.

لكن الحكومة الروسية أعلنت أن القرار بالنسبة لها دون معنى، وهو والعدم سواء. وقال الكرملين في بيان “روسيا إضافة إلى عدد من الدول لا تعترف بولاية هذه المحكمة، لذا فمن منظور قانوني فإن قرار هذه المحكمة لا يعني شيئا”.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لنا”.

وأضافت عبر حسابها على منصة إنستاغرام، أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يترتب عليها أي التزامات بموجبه”.

ونشر حساب المحكمة على تويتر بيانا مصورا لكبير قضاتها، بيوتر هوفمانسكي، قال فيه إن مذكرة الاعتقال صدرت بحق بوتين، ورئيسة مفوضية حقوق الأطفال في روسيا، ماريا ألكسيفنا بيلوفا، بسبب نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا بعد بداية الحرب.

وقال هوفمانسكي “إنه من المحظور حسب القانون الدولي، قيام سلطات الاحتلال، بنقل مدنيين من أراضيهم إلى أماكن أخرى، كما يحظى الأطفال بحماية خاصة في اتفاقية جنيف، والمحكمة الجنائية الدولية تولى اهتماما كبيرا لحقوق المدنيين، وخاصة الأطفال”.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

More info: https://t.co/5OMC7Xuuy5 pic.twitter.com/45bT4mHqIs — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023

وأوضح أن قضاة المحكمة، قرروا الإعلان عن مذكرة الاعتقال، لأنهم رأوا أن ذلك يصب في صالح منع ارتكاب جرائم مشابهة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القضاة راجعوا الأدلة المقدمة، ووجدوا أنها تتمتع بالمصداقية الكافية لإصدار مذكرة الاعتقال.

واختتم القاضي كلماته بالقول “المحكمة، جهة قضائية، أصدر القضاة قرارهم ، ويبقى عبء تنفيذه معتمدا على التعاون الدولي”.

من جانبها رحبت أوكرانيا بالقرار، وقال مدير مكتب الرئاسة أندريه إيرماك عبر تلغرام “ليس هذا إلا البداية فقط”.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023

كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر إن “عجلة العدالة تدور، وأنا أصفق لقرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين، وماريا بيلوفا”.

من جانبه، سخر الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف من قرار المحكمة، واعتبره غير ذي قيمة، مقارنا بين مذكرة الاعتقال وأوراق المرحاض.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023

وقال ميدفيديف على حسابه على تويتر “لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، مذكرة اعتقال ضد فلاديمير بوتين، ولا حاجة لتوضيح أين سيتم استخدام هذه الورقة”.

أما ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فرحب بقرار المحكمة، معتبرا أنه “قرار هام” للعدالة الدولية، والشعب الأوكراني.

وقال “لقد أكدنا دوما وبوضوح، في الاتحاد الأوروبي، أن المسؤولين عن العدوان غير القانوني ضد أوكرانيا، يجب أن يخضعوا للمحاكمة، وقرار المحكمة، مجرد بداية لعملية المسائلة”.

ورغم أن أوكرانيا أيضا ليست عضوا في المحكمة، إلا أن المدعي العام بالمحكمة، كريم خان، زارها 4 مرات، منذ بدأت المحكمة التحقيق في الدعاوى بارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا.

وخلال آخر زيارة له، مطلع الشهر الجاري، زار خان مركزا لرعاية الأطفال على بعد نحو كيلومترين من خط الاشتباك بين القوات الروسية والأوكرانية جنوبي البلاد.

وبعد الزيارة قال خان في بيان رسمي “لقد كانت الرسومات على الحائط، تتحدث بلغة مفهومة عن مدى الحب والرعاية الذين كانا هنا، لكن هذا المنزل أصبح خاويا، بعد الترحيل المزعوم للأطفال، من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، أو الترحيل غير القانوني، لأجزاء أخرى من الأراضي المحتلة مؤقتا”.

واتهم تقرير للأمم المتحدة، الخميس، روسيا بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في أوكرانيا، بينها “تعذيب ممنهج، وجرائم قتل” في الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا، ما يرقى إلى اعتبارها “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية

كما قال التقرير إنه وثق أيضا “جرائم بحق الأوكرانيين في الأراضي الروسية، بينها جرائم نقل أطفال أوكرانيين، ومنعهم من العودة إلى أسرهم”.