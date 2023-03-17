إقبال جنوني على تذاكر أول مباراة للأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم

شهدت تذاكر أول مباراة لمنتخب الأرجنتين بعد فوزه بكأس العالم لكرة القدم في قطر إقبالا جنونيا؛ حيث تكالب أكثر من مليون ونصف مليون مشجع على شراء التذاكر رغم ارتفاع أسعارها في بلد يعاني ضائقة مالية شديدة.

وستقام مباراة الأرجنتين أمام بنما في 23 مارس/ آذار الجاري في ملعب مونومينتال في بوينس أيرس وهو أكبر ملعب في البلاد، حيث يسع 83 ألف متفرج.

ولم يتراجع الإقبال على التذاكر رغم سعرها المرتفع الذي يتراوح بين 12 ألفا و49 ألف بيزو أرجنتيني (أي بين 59 دولارا و241 دولارا)، حيث بلغت طلبات الشراء 1550000 طلب.

#SelecciónMayor Entradas agotadas para el encuentro entre Argentina y Panamá ¡Gracias por tanto cariño con los campeones del mundo! 🇦🇷🏆 📋https://t.co/dZ1KCRqSJm pic.twitter.com/5MSQ6oE3Jc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 16, 2023

وامتد الشغف بمشاهدة ليونيل ميسي ورفاقه أيضا إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية حيث قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا إن المباراة شهدت “أعلى طلب إعلامي في التاريخ” بأكثر من 131 ألف طلب اعتماد.

وقال تابيا على تويتر “نأمل أن يكون بوسعنا تلبية جميع هذه الطلبات لكننا نحتاج إلى ملعبين بسعة (مونومينتال) للصحفيين فقط. الرغبة في مشاهدة منتخب الأرجنتين تجاوزت مرحلة الجنون”.

Para el partido contra Panamá hubo 131.537 pedidos de acreditaciones de prensa

Es el evento con mayor demanda periodística de la historia

Nos encantaría poder cumplir a todos, pero necesitaríamos dos estadios de River, solo para periodistas La locura por @Argentina es total 🇦🇷🏆 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 14, 2023

وستكون المباراة الودية هي المواجهة الأولى لمنتخب الأرجنتين أمام جماهيره منذ فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم العام الماضي في قطر ليحصد اللقب للمرة الأولى منذ 36 عاما ويطلق العنان لاحتفالات عارمة في جميع أنحاء البلاد.

وتستضيف الأرجنتين أيضا منتخب كوراساو في 28 مارس/آذار في سانتياجو ديل إستيرو أمام 30 ألف متفرج.

ولم يحسم ميسي الفائز مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، ولكنه قال إنه ليس من المرجح أن يستمر في اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من المونديال التي سوف تقام عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ولكن استدعاء ليو للمنتخب في هاتين المباراتين الوديتين، قد يعني أن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني ربما يقنعه بالاستمرار في قيادة التانغو حتى المونديال المقبل، نظرا لدوره القيادي في الفريق وتسجيله وصناعته معظم الأهداف، إذ احتل المركز الثاني في قائمة هدافي مونديال قطر برصيد 7 أهداف خلف هداف البطولة الفرنسي كيليان مبابي بهدف واحد.