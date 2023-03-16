وزير الخارجية السعودي: اتفاقنا مع إيران قائم على عدم التدخل واحترام السيادة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن اتفاق بلاده الأخير مع إيران، قائم على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها.

وكشف الوزير في كلمته، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن أن المفاوضات بين البلدين جرت على مدار عامين، وشهدت مباحثات في بغداد، ومسقط، وبيجين.

واتفق البلدان قبل نحو أسبوع، في بيجين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016.

وحسب الاتفاق الذي تم برعاية صينية، ستتم إعادة العلاقات بشكل رسمي في غضون شهرين.

وقال بن فرحان إن “الاتفاق تم على أسس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها وحسن الجوار”، معربًا عن أمله في أن “يعزز الاتفاق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي”.

وحسب بيان الاتفاق الذي أعلنه البلدان الجمعة الماضية، سيتم تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والموقعة في 17 أبريل/نيسان 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتقنية والعلوم، والثقافة، والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27 مايو/أيار 1998.

وانطلقت الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة التاسعة والأربعين، لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة.

السيد #حسين_إبراهيم_طه يرحب بالاتفاق بين #السعودية و #إيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما، ويأمل أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/5eFaAAmViX — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 16, 2023

ونشرت المنظمة عبر حسابها على تويتر، ترحيب أمينها العام، حسين إبراهيم طه بالاتفاق بين السعودية، وإيران، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في استقرار المنطقة.

وتحتل القضية الفلسطينية، والتطورات في القدس المحتلة، جدول الأعمال، في ظل اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الشعب الفلسطيني، بحسب بيان للمنظمة.