ناشئ مانشستر يونايتد يخطف الأنظار بتلاوة مميزة للقرآن الكريم (فيديو)

بصوته العذب وتلاوته المميزة لآيات القرآن الكريم، لفت فتى من ناشئي مانشستر يونايتد الأنظار عبر مواقع التواصل بعدما حظي مقطع مصور له برواج واسع النطاق.

أمير إبراهيموف الذي ينحدر من داغستان، يلعب في صفوف الناشئين بالنادي الإنجليزي الشهير، أبرز موهبة في تلاوة القرآن رغم أن لغته الأم ليست العربية.

وشارك أخوه إبراهيم الذي يحترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر أمير يقرأ آيات من سورة الفرقان في أحد الأماكن العامة، وعلق عليه قائلا: “ما شاء الله تبارك الله”.

وحظى المقطع برواج واسع، وحقق منشور أخيه نحو 15 ألف إعجاب خلال يومين فقط، وأشاد الكثيرون بصوته وتلاوته، كما نقله العديد من الصفحات والمواقع التابعة لمانشستر يونايتد.

وأشاد رواد المنصات بأمير وتلاوته الصحيحة للقرآن، كما تمنى له الكثيرون التوفيق والوصول إلى الفريق الأول في أسرع وقت.

Amazing may almighty Allah grant you strength and the ability to break into the first Team…we await your breakthrough Amir Masha Allah❤️ https://t.co/C695GlZTVQ — Bruno Attacker (@AmeenuSule) March 15, 2023

ويلعب أمير في أكاديمية مانشستر يونايتد ويحظى باهتمام كبير، حيث تألق في العديد من المباريات، وشارك مع العديد من الفرق في الأكاديمية، وأصبح معروفًا لدى الكثيرين.

ويحمل أمير الجنسية الروسية ويلعب في صفوف منتخب إنجلترا، وقد ولد في داغستان عام 2008، وانضم إلى مانشستر يونايتد رفقة أخيه غازي، الذي يلعب في فريق من هم تحت 12 عامًا.

Subhanallah proud of this guy https://t.co/T263SS8YmT — Hasyim Johar (@banihasyim87) March 15, 2023

ويشكل المسلمون أغلبية السكان في سبعة أقاليم روسية هي إنغوشيا، والشيشان، وداغستان، وقبردينو، وشركيسيا، وبشكيريا، وتتارستان، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي عادت روسيا لتضمها من أوكرانيا عام 2014، ويشكل المسلمون حوالي 15% من سكانها.

وبحسب إحصاء عام 1989، فإن أكثر من 60 شعبًا من الشعوب القاطنة في الاتحاد الروسي هي شعوب إسلامية تتوزع على دول مستقلة وأخرى ذات استقلال ذاتي ضمن الاتحاد الروسي، والبقية تتوزع على دول الاتحاد الروسي الأخرى في صورة أقليات عرقية أو قبائل مشتتة في جمهورية أو أكثر.