ناشئ مانشستر يونايتد يخطف الأنظار بتلاوة مميزة للقرآن الكريم (فيديو)

بصوته العذب وتلاوته المميزة لآيات القرآن الكريم، لفت فتى من ناشئي مانشستر يونايتد الأنظار عبر مواقع التواصل بعدما حظي مقطع مصور له برواج واسع النطاق.

أمير إبراهيموف الذي ينحدر من داغستان، يلعب في صفوف الناشئين بالنادي الإنجليزي الشهير، أبرز موهبة في تلاوة القرآن رغم أن لغته الأم ليست العربية.

وشارك أخوه إبراهيم الذي يحترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر أمير يقرأ آيات من سورة الفرقان في أحد الأماكن العامة، وعلق عليه قائلا: “ما شاء الله تبارك الله”.

وحظى المقطع برواج واسع، وحقق منشور أخيه نحو 15 ألف إعجاب خلال يومين فقط، وأشاد الكثيرون بصوته وتلاوته، كما نقله العديد من الصفحات والمواقع التابعة لمانشستر يونايتد.

وأشاد رواد المنصات بأمير وتلاوته الصحيحة للقرآن، كما تمنى له الكثيرون التوفيق والوصول إلى الفريق الأول في أسرع وقت.

Amazing may almighty Allah grant you strength and the ability to break into the first Team…we await your breakthrough Amir Masha Allah❤️ https://t.co/C695GlZTVQ

— Bruno Attacker (@AmeenuSule) March 15, 2023