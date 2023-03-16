لم يتبق معهم سوى ميدالية وبضع أحذية.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أعلنت الداخلية المصرية القبض على المتهمين بسرقة محتويات فيلا نجم ليفربول الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت الداخلية في بيان لها، الأربعاء، أن “مدير أعمال أحد” لاعبي كرة القدم، كان قد أبلغ الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة قبل يومين، باكتشاف سرقة بعض محتويات المنزل.

وعبر حسابها على منصة فيسبوك قالت الوزارة، “تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصان، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه”.

وأضافت أن المتهمين يقيمان في محافظة الإسماعيلية، فيما أوضحت أن السرقة تمت قبل نحو أسبوعين، لكن لم يتم اكتشافها إلا قبل يومين.

وأكد البيان، أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فيما أقر أحدهما أنه كان يعمل “فرد أمن” بالتجمع السكني نفسه، وكان على دراية بخلو المنزل من قاطنيه، ودخله مع شريكه، بعد أن تسلقا السور الخلفي.

وكشفت الداخلية المصرية عن ضبط المسروقات، التي تضمنت “عددًا من الأحذية الرياضية وميدالية فضية، وقطعة من الكريستال، وعددًا من أجهزة استقبال البث التلفزي الفضائي”.

وكان أحد أقارب اللاعب الدولي، قد قال إنه كان يمر أمام المنزل، ولاحظ أن إحدى النوافذ كانت مفتوحة، فتوجه على الفور نحوها، ووجد محتويات إحدى الغرف مبعثرة، وعلى الفور تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية.

وأفادت أسرة اللاعب التي انتقلت على الفور لتفقد المسكن، بأن “‏اللصوص سرقوا ملابس رياضية لصلاح كان يحتفظ بها داخل منزله في القاهرة الجديدة، ‏فضلًا عن اختفاء ‏ميداليات حصل عليها عقب فوزه ببطولات كبرى ومناسبات كروية هامة”.‏