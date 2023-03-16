قبل أيام من رمضان.. قيادي يميني فرنسي يهاجم انتشار الأطعمة الحلال في المتاجر

أثارت تصريحات للقيادي البارز في حزب استرداد فرنسا داميان ريو، اعترض فيها على انتشار الأطعمة الحلال قبل أيام فقط من دخول شهر رمضان المبارك، واعتبرها دليلًا على محاولة أسلمة فرنسا، العديد من تفاعلات الناشطين.

ونشر داميان ريو عبر حسابه في تويتر، صورا لعروض عدد من المحلات بمناسبة دخول شهر رمضان، لمصاحف ومواد غذائية وأطعمة حلال، وكتب قائلًا “الشريعة الغذائية (حلال) ورمضان مبارك في كل مكان في محلات السوبر ماركت لدينا. لمن يعتقد أن الأسلمة أمر خيالي”.

De la chariah alimentaire (Halal) et du ramadan partout dans nos supermarchés. L’islamisation est un fantasme. pic.twitter.com/4YSy1TNztg — Damien Rieu (@DamienRieu) March 14, 2023

وحاول ريو إيصال رسالة غير مباشرة مفادها أن فرنسا تسير بخطى ثابتة نحو “الأسلمة” خصوصًا عند اقتراب كل مناسبة دينية إسلامية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

ولاقت تغريدته العديد من التفاعلات، إذ رد المغني “ناسي” متسائلًا بطريقة تهكمية عما إذا كان سيتحدث عن العلمانية والفصل بين الدين والدولة خلال احتفالات عيد الفصح اليهودي التي تبدأ في أبريل/ نيسان القادم.

« On reparlera laïcité pendant les vacances de Pâques… » — Nassi Officiel (@NassiOfficiel) March 14, 2023

وانتقد مغردون آخرون ما سموه سياسة الكيل بمكيالين لدى ريو الذي لا يتحدث إلا عن الإسلام متناسيًا أن اليهودية لديها الأطعمة الحلال في دينها أو ما يسمى بالكوشر، وفق قولهم.

ويعرف “الكوشر” بأنه الطعام المباح أكله في الشريعة اليهودية الذي يتم إعداده طبقًا لمجموعة من القوانين اليهودية المتعلقة بالتغذية.

قبل أيام من رمضان🌙.. قيادي يميني فرنسي يهاجم انتشار الأطعمة الحلال بالمتاجر هاجم القيادي اليميني الفرنسي في حزب "استرداد فرنسا" داميان ريو انتشار #الأطعمة_الحلال قبل أيام من دخول #شهر_رمضان … #يتبع pic.twitter.com/UnYn1UFaZg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2023

وفي وقت سابق أدانت محكمة في مدينة “ستراسبورغ” بشرق فرنسا، سائق توصيل جزائريًّا بتهمة “معاداة السامية”، بعد أن رفض توصيل طلب طعام “كوشر” لزبائن يهود. وقضت المحكمة بسجن عامل التوصيل 4 أشهر، ثم ترحيله.

وذكر بعض المعلقين أن ريو أصبح مثيرًا للسخرية لأنه لا يفرق بين ما يسميه هو الأسلمة وبين استغلال التجار لفترة شهر رمضان من أجل تحقيق ربح سريع.

القيادي اليميني له العديد من المواقف والتصريحات في الآونة الأخيرة تهاجم #الإسلام خاصة أجهزة الدولة التي تبدي أي إشارة لدعم #الحجاب.#الجزيرة_مباشر #فرنسا — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2023

ولم تكن تصريحات القيادي اليميني هي الأولى هذه الأيام عن الأطعمة الحلال، بل إن زميلته في قيادة الحزب ماريون مارشال حذرت خلال استضافتها على قناة “فرانس إنفو” من استمرار نهج تقدم الإسلام، مضيفة أن الكل في فرنسا كان لا يتحدث عن الأطعمة الحلال قبل عشر سنوات مثلما يتحدث عنها الآن، وفق حديثها.

Il y a 10 ans, il n’y avait pas d’offensive islamique à l’école ou 125.000 excisions par an. Il y a 10 ans, on ne parlait pas tous les deux jours de voile ou de halal. L’islamisation progressive de notre pays est déjà une réalité ! #ViPol pic.twitter.com/3vch5CdaLW — Marion Maréchal (@MarionMarechal) March 14, 2023

وكان حزب الاسترداد اليميني المتطرف، الذي يتزعمه إريك زمور، قد قدم برنامجا انتخابيا متطرفا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، توعد فيه بحظر ارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزًا إسلامية في الساحات العامة، بالإضافة إلى منع بناء المآذن والمساجد، وكذلك منع محالّ الجزارة الحلال.

وتعد الجالية المسلمة في فرنسا أكبر جالية في الدول الأوربية وقد بلغ عددها نحو 6 ملايين حتى منتصف عام 2016، وهو ما يشكّل 8.8% من مجموع سكان البلاد.