بحضور وفد أوربي.. استجواب حاكم مصرف لبنان في قصر العدل وسط انتشار أمني كثيف

حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جلسة تعقد في بيروت اليوم الخميس، بمشاركة محققين أوربيين يجرون تحقيقات تتعلق بما إذا كان قد اختلس ملايين الدولارات من الأموال العامة.

ونقلت رويترز عن مصدرين قضائيين قولهما إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصل لحضور الجلسة التي تعقد بمشاركة وفد قضائي أوربي، وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة أمام التحقيق.

ويمثل رياض سلامة، الذي يكمل هذا الصيف 30 عامًا في المنصب، أمام مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمان، بعد تأجيل جلسة كانت مقررة أمس الأربعاء لأسباب إجرائية عندما اعترض محاميه على وجودهم.

سلامة في قصر العدل https://t.co/XWNEsY7Lbq — National News Agency (@NNALeb) March 16, 2023

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات ويقول إن تلك الاتهامات جزء من محاولة لجعله “كبش فداء وتحميله المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان”.

وشهد محيط قصر العدل في بيروت، من المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش في محيط المتحف الوطني إلى جسر العدلية، انتشارًا كثيفًا للجيش بالتزامن مع جلسة الاستماع إلى رياض سلامة.

“غياب سلامة”

وغاب رياض سلامة، أمس الأربعاء، عن جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوربيين، بعد اعتراض محاميه على الإجراءات.

وتجري تحقيقات حول رياض سلامة (72 عامًا) وأخيه، في لبنان و5 دول أوربية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس مئات الملايين من الدولارات، وينفي سلامة تلك الاتهامات.

وقد أُبلِغ محققون فرنسيون وألمان، يزورون بيروت هذا الأسبوع لمتابعة تحقيقهم، بأن بإمكانهم حضور جلسة استماع يرأسها قاض لبناني يوم الأربعاء، وتقديم أسئلة ليطرحها رئيس المحكمة على سلامة.

انتشار أمني كثيف في محيط قصر العدل تزامنا مع جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان https://t.co/27j1cW8LCb — National News Agency (@NNALeb) March 16, 2023

لكن محامي سلامة وصل أمس الأربعاء إلى قصر العدل من دونه، واعترض أمام القاضي الذي ترأس الجلسة على حضور المحققين الأوربيين.

وتقدم المحامي بمذكرة توضيحية اعتبر فيها أن استدعاء موكّله إلى جلسة تحقيق أوربية انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد.

وقرر القاضي شربل أبو سمرا تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس، وقال إن لبنان سيعيد جدولة جلسات التحقيق الخاصة بشأن سلامة بمجرد أن ينتهي من الطلبات المقدمة من الأوربيين.

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي آخر قوله إنه سيُسمح للمحققين الأوربيين بحضور جلسة يوم الجمعة مع (رجا) شقيق رياض سلامة، وينفي رجا أيضًا ارتكاب أي مخالفات.

اتهامات جديدة

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن “الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقدمت بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل من يظهره التحقيق، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”، وطالبت بإلقاء القبض عليهم وتجميد أصولهم.

وقالت هيلانة إسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل لرويترز إن الخطوة تهدف للحفاظ على حق الدولة اللبنانية في التحفظ على أي أصول تم الاستيلاء عليها نتيجة أنشطة غير قانونية.

وفي العام الماضي قال ممثلون للادعاء في ألمانيا إن سلامة مشتبه في صلته بقضية أسفرت عن تجميد أصول لبنانية تصل إلى نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار).

ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، ويقول إنه ليس مهتما بالبقاء في المنصب بعد انتهاء ولايته الحالية، ومدتها 6 سنوات، في يوليو/ تموز.

وقد تراجعت الليرة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) إلى مستوى قياسي غير مسبوق فوصلت إلى 100 ألف ليرة للدولار الأمريكي، مع استمرار الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية.