شاهد: لحظة غرق 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية

شهدت محافظة “صبيا” التابعة لمنطقة جازان بجنوب السعودية حادثة مأساوية، بعدما جرفت السيول 4 أطفال أمام أعين والدهم، مما تسبب في مصرع اثنين منهم وفقدان طفلين، وذلك أثناء محاولتهم عبور مجرى أحد الأودية جنوبي المملكة.

وسادت حالة من الحزن على منصات التواصل في السعودية، عقب تداول مقاطع فيديو أظهرت لحظة جرف مياه السيول لسيارة أحد المواطنين أثناء مجازفته بعبور السيل، معبرين عن حزنهم وواصفين خطوته بالمجازفة.

شاهد.. لحظة غرق سيارة بداخلها 4 أطفال ووالدهم في سيول صبيا بجازان https://t.co/jM3mSJw1hxpic.twitter.com/3niYe3n8NE — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 14, 2023

ونقلت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن جرف السيارة كان بوادي حتارة القريبة من قرية “مشلحة” بجازان، وأن مياه السيل جرفت السيارة وبداخلها الأسرة، واستطاع الأب النجاة بينما جرفت السيول أبناءه.

حادثة مأساوية .. السيول تجرف 4 أطفال أمام أعين والدهم بـ #صبيا. https://t.co/NjhxP1LxI2 pic.twitter.com/TaGk9kCpfq — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 14, 2023

ونشر الحساب الرسمي لمحافظة صبيا مجموعة من الصور التي تظهر المحافظ سلطان بن عجمي بن منيخر أثناء زيارة وإشرافه على أعمال البحث والإنقاذ للمفقودين في وادي مشلحه.

كما أظهرت صور أخرى إطلاع المحافظ ومدير الدفاع المدني ورئيس البلدية والمرور وأمن الطرق على المواقع المتضررة من آثار السيول ومجاري الأودية بالمحافظة.

محافظ #صبيا د. سلطان بن عجمي بن منيخر ورئيس مركز الكدمي ومدراء الجهات الحكومية يقفون على أعمال البحث والإنقاذ للمفقودين في وادي مشلحه.#المركز_الإعلامي_صبيا pic.twitter.com/hOLdB3Da1G — محافظة صبيا (@sabyagov) March 15, 2023

من جانب آخر، قالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية في تغريدة على تويتر إنها “تتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، وتدعو إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول”.