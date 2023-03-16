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شاهد: لحظة غرق 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية

خيم الحزن على صبيا بعد حادث غرق مركبة مواطن سعودي يحمل 4 من أطفاله (جازان الآن)
16/3/2023-|آخر تحديث: 16/3/202309:50 AM (مكة المكرمة)

شهدت محافظة “صبيا” التابعة لمنطقة جازان بجنوب السعودية حادثة مأساوية، بعدما جرفت السيول 4 أطفال أمام أعين والدهم، مما تسبب في مصرع اثنين منهم وفقدان طفلين، وذلك أثناء محاولتهم عبور مجرى أحد الأودية جنوبي المملكة.

وسادت حالة من الحزن على منصات التواصل في السعودية، عقب تداول مقاطع فيديو أظهرت لحظة جرف مياه السيول لسيارة أحد المواطنين أثناء مجازفته بعبور السيل، معبرين عن حزنهم وواصفين خطوته بالمجازفة.

ونقلت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن جرف السيارة كان بوادي حتارة القريبة من قرية “مشلحة” بجازان، وأن مياه السيل جرفت السيارة وبداخلها الأسرة، واستطاع الأب النجاة بينما جرفت السيول أبناءه.

ونشر الحساب الرسمي لمحافظة صبيا مجموعة من الصور التي تظهر المحافظ سلطان بن عجمي بن منيخر أثناء زيارة وإشرافه على أعمال البحث والإنقاذ للمفقودين في وادي مشلحه.

كما أظهرت صور أخرى إطلاع المحافظ ومدير الدفاع المدني ورئيس البلدية والمرور وأمن الطرق على المواقع المتضررة من آثار السيول ومجاري الأودية بالمحافظة.

من جانب آخر، قالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية في تغريدة على تويتر إنها “تتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، وتدعو إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل