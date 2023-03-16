السودان.. الأطراف السياسية والعسكرية تتفق على مسودة نهائية للاتفاق السياسي

أعلنت الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان، الاتفاق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري في البلاد، كما كشفت آلية لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي بينها.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، خالد عمر، في بيان، إن اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في الخرطوم، شهد تأكيد جميع الأطراف رغبتها في الوصول للاتفاق النهائي سريعًا، لاستعادة مسار الانتقال بالسودان وتجاوز المرحلة الحالية.

وأشار خالد عمر إلى أن الأطراف العسكرية والمدنية توافقت على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، بهدف تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية.

تصريح من الناطق الرسمي باسم العملية السياسية ينعقد مساء اليوم الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣م، إجتماع مهم يضم رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، + pic.twitter.com/R6WTgXn30d — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) March 15, 2023

وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية، اتفاق الأطراف، على الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، وبناء هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوربي.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ياسر عرمان في تغريدة، إن العملية السياسية “دخلت مرحلة جديدة تتجه نحو اتفاق نهائي قائم على الحكم المدني بعد اجتماع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري”.

وأشار عرمان إلى أن “توافق القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وضع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الاتجاه الصحيح الذي يخدم السودان ويقوم على قوة المنطق لا منطق القوة في إزالة أي تباين بين الأطراف”.

وختم قائلًا: نحن نتجه نحو قطع الشوط الأخير من العملية السياسية.

التوافق الذي تم اليوم على أسس ومبادئ الإصلاح العسكري والأمني وضع القوات المسلحة والدعم السريع في الاتجاه الصحيح الذي يخدم السودان ويقوم على قوة المنطق لا منطق القوة في إزالة أي تباين بين الاطراف. — Yassir Arman (@Yassir_Arman) March 15, 2023

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الأطراف المُوقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.