إثيوبيا: نرفض التصريح غير المسؤول لوزير الخارجية المصري

أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، بخصوص الأزمة بين البلدين حول سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في تويتر “نرفض التصريح غير المسؤول، المنسوب لوزير الخارجية المصري، بأن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع أزمة سد النهضة”.

وأضاف البيان “تصريحات وزير الخارجية المصري، تشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.

واعتبر البيان أن التصريحات تشكل أيضًا خرقًا، لاتفاق المبادئ الذي وقعته أديس أبابا، والقاهرة، والخرطوم، عام 2015، “الذي تم بناء عليه استكمال بناء سد النهضة”، بحسب البيان.

وطالبت إثيوبيا في البيان، الأطراف جميعها المهتمة بملاحظة “الانتهاكات المصرية الصريحة، لمبادئ العلاقات الدولية”، مؤكدة أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم باستخدام التهديد، والاستفزاز”.

وأضاف البيان “لو تم التواصل معنا بالطرق السلمية المتوافقة مع القانون الدولي، فإنه من الممكن التوصل لاتفاق ودي بين الدول الثلاث”.

Statement: “The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia rejects the irresponsible statement attributed to the Foreign Minister of #Egypt threatening #Ethiopia with yet another ‘all options are open’ declaration.” pic.twitter.com/K8NA6wrT2n

— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) March 16, 2023