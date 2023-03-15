وزير الدفاع التركي: نسعى لتمديد اتفاقية شحن الحبوب لمدة 120 يوما

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، عن أمله في إمكانية التوصل إلى تفاهم لتمديد فترة سريان اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، خلال مدة قصيرة.

ووفق بيان لوزارة الدفاع، قال أكار إن تركيا ستواصل المشاورات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وأضاف “بدأنا المفاوضات وفقًا للنهج المتبع في النسخة الأولى للاتفاق. مواصلة الاتفاق أمر مهم. سنواصل اتصالاتنا (بشأن التمديد) لمدة 120 يومًا بدلًا من شهرين”.

وأوضح للصحفيين قبيل اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، أن الأطراف المعنية بدأت التفاوض حول فكرة تمديد الاتفاقية لمدة أكبر، مبيّنًا أن الأطراف ستدلي بقراراتها بشأن الموضوع بعد إجراء التقييمات اللازمة. وقال إن أنقرة تأمل تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع “بدأنا بالتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد الاتفاق لمدة 120 يومًا، وحتى الآن تم شحن أكثر من 24 مليون طن من الحبوب بموجب هذه الاتفاقية، ومن المهم جدًّا استمرارها”.

MSB HULUSİ AKAR: “Tahıl koridorunun, anlaşmanın ilk hâline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesi ile görüşmelere başladık. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararlarını verecekler. İnşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız.” https://t.co/11N9DwqoUr pic.twitter.com/iKAIClpZwq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2023

ومنذ أن وقّعت روسيا وأوكرانيا مبادرة حبوب البحر الأسود في تركيا بدعم من الأمم المتحدة يوم 22 يوليو/تموز، جرى تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية، مما ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية في العالم بعد بلوغها مستويات قياسية.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرقي أوربا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.​​​​​​​ ومع استمرار المباحثات، اقترحت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا، أي نصف مدة التمديد السابقة، ورفضت أوكرانيا ذلك.

وعن سقوط مسيّرة أمريكية في البحر الأسود، قال أكار “نتابع هذا التطور من كثب، ولدينا اتصالات مختلفة في هذا الخصوص، ونسعى جاهدين لحل المشكلة بطريقة معقولة ومنطقية”.

وردًّا على سؤال عن احتمال سماح تركيا للسفن الأمريكية بالعبور إلى البحر الأسود، قال أكار “نواصل العمل مع الرئاسة التركية ونتواصل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، وسنرى النتائج في الفترة المقبلة”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الحادثة وقعت فوق المياه الدولية للبحر الأسود، عندما اعترضت مقاتلة روسية من طراز (SU-27) بشكل “غير آمن وغير احترافي” للمسيّرة الأمريكية من طراز (MQ-9).