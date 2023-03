الذكاء الاصطناعي.. نسخة متطورة من “تشات جي بي تي” أداؤها يشبه أداء البشر

كشفت شركة “أوبن إي آي” الناشئة التي أطلقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنجاح كبير “تشات جي بي تي” القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، عن إطلاق نسخة (جي بي تي-4) الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن نسخة (جي بي تي-4) “تمثل نموذجا رائعا للوسائط المتعددة، أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، لكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية”.

وأضافت أن النموذج الجديد يمكنه “اجتياز الامتحان ليصبح محاميا بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين، وكانت النسخة السابقة (جي بي تي-3.5) في مستوى أدنى من 10%”.

وتثير خوارزمية “تشات جي بي تي” الكثير من الحماسة والجدل أيضا، لأن الوصول إليها مجاني ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشفرة البرمجية أو الإعلانات أو حتى ببساطة لاختبار قدراتهم.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg

— OpenAI (@OpenAI) March 14, 2023