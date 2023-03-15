قيادي بحزب إنصاف: شعبية عمران خان بلغت 70% وخصومه يريدون القضاء على مستقبله السياسي (فيديو)

قال المتحدث باسم حزب “إنصاف” الباكستاني حسان خوار، إن قيادات من الأحزاب الحاكمة في باكستان تريد القضاء على المستقبل السياسي لزعيم الحزب عمران خان، وإن الشرطة ما زالت تواصل محاولاتها لاعتقاله، في الوقت الذي يصر أنصاره على حمايته والتصدي لهم.

وأضاف خوار خلال مقابلة مع برنامج المسائية، الثلاثاء، أن هناك 78 دعوى قضائية ضد عمران خان، لكن “ليست هناك قضية حقيقية واحدة تُلزم خان بالمثول طوعا أمام المحكمة”.

وتابع أن كل ما هناك هو أن “عمران خان تلقى هدايا ثمينة من قادة بعض الدول الأجنبية عندما كان رئيسا للوزراء، مثله مثل قادة باكستان السابقين، خاصة نواز شريف وبينظير بوتو”.

وقال “اللافت للنظر هو أنه لم يتم تحريك أي دعوى قضائية ضد المسؤولين الباكستانيين السابقين، في حين يصر خصومه السياسيون على توريطه في هذا الملف ومنعه من الترشح للانتخابات”.

بعد فشل اعتقاله من قبل الشرطة.. ما الذي يمنع رئيس الوزراء السابق #عمران_خان من المثول أمام القضاء؟ #الجزيرة_مباشر #باكستان pic.twitter.com/eIZD9BcJMg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2023

وأوضح المتحدث باسم حزب “إنصاف” أن الوضع العام في باكستان يؤكد أن عمران خان يحظى بشعبية تصل إلى 70% داخل أوساط الشعب، وأن خصومه السياسيين متأكدون من فوزه في الانتخابات المقبلة إذ تقدّم لها، ولذلك فهم يسعون للنيل منه والقضاء عليه سياسيا.

وأضاف “عمران خان يحترم القضاء الباكستاني وهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال السابقة أيقن أنصاره أنه مُعرَّض لمحاولات اغتيال أخرى، وأن حياته في خطر”.

وقال متحدث باسم الحكومة الباكستانية وشهود عيان إن اشتباكات وقعت بين الشرطة وأنصار عمران خان أمام منزله في مدينة لاهور بشرقي البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن بضع مئات من أنصار خان تجمعوا أمام منزله بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام أباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي.





من جهتها، قالت القيادية بحزب الشعب الحاكم في باكستان ماريا إقبال ترانا إنه لا توجد مؤامرة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وإن الأمر يتعلق بقضية عمرها أكثر من 6 أشهر، مشيرة إلى أنه يرفض المثول أمام المحاكم للمرة الرابعة على التوالي، ويتحدى النظم القانونية الباكستانية.

وأضافت أن “الأمر يتعلق بأموال متحصلة من بيع هدايا ثمينة لم يتم العثور عليها عندما كان عمران خان رئيسا للوزراء”، مؤكدة أن النظام القضائي في البلاد يحاول أن يضع كل شيء في نصابه وكل شخص في مكانته الحقيقية.

وتابعت “مستقبل عمران خان بيد القضاء وليس بيد أنصاره، وعدم مثوله أمام القضاء يجعل مستقبله السياسي معرّضا للخطر”.