وول ستريت جورنال: واشنطن تفتح تحقيقا في إفلاس بنك وادي السيليكون

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (SVB) يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة (ذي وول ستريت جورنال) أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية، أطلقت هذا التحقيق، وقالت إن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك وادي السيليكون المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

Because of actions that our regulators have already taken, every American should feel confident their deposits will be there if and when they need them.

The management of these banks will be fired and investors in the banks will not be protected.

