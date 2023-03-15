وول ستريت جورنال: واشنطن تفتح تحقيقا في إفلاس بنك وادي السيليكون

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (SVB) يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة (ذي وول ستريت جورنال) أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية، أطلقت هذا التحقيق، وقالت إن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك وادي السيليكون المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

Because of actions that our regulators have already taken, every American should feel confident their deposits will be there if and when they need them. The management of these banks will be fired and investors in the banks will not be protected. — Joe Biden (@JoeBiden) March 15, 2023

ووُضع المصرف يوم الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، مما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

ولتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات يوم الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة، في حين لم تعلق وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على فتح التحقيق.

ويوم الجمعة أعلنت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا، إغلاق مجموعة وادي السيليكون المصرفية المسؤولة عن بنك وادي السيليكون (SVB).

ويعود إغلاق المصرف إلى تعرّضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.

In recent days, the FDIC has established two bridge banks. All the contracts of the failed banks have been transferred to the bridge and remain in force. All parties are expected to meet their contractual obligations. Read more➡️https://t.co/GrOSHvFFRq — FDIC (@FDICgov) March 14, 2023

تصنيف موديز

ويوم الجمعة أيضًا، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا خفّضت فيه تصنيف البنك، نتج عنه ما يسمى مصرفيًّا “إسراع المودعين إلى سحب أموالهم”.

وأعلنت الجهات المنظمة تعليق تداول السهم بسبب انهياره بنسبة 60% الخميس، وبنسبة تراجع 24% في تعاملات ما قبل فتح البورصة، الجمعة، وتبع ذلك إعلان الجهات المنظمة إغلاق المصرف، وتحويل وصايته إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

This morning, we acted to protect all depositors of the former #SiliconValleyBank of Santa Clara, California. This action will help preserve franchise value for marketing and sale of the closed institution without cost to the taxpayer. https://t.co/y8toHHw8rh pic.twitter.com/uvpLMuONyq — FDIC (@FDICgov) March 13, 2023

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس البنك، وطمأن الأمريكيين مؤكدًا أن ودائعهم بأمان، وقال في بيان “عملنا على معالجة المشاكل وتم التوصل إلى حل سريع يحمي الأمريكيين”.

وقال بايدن إنه ملتزم “بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”.