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وول ستريت جورنال: واشنطن تفتح تحقيقا في إفلاس بنك وادي السيليكون

واشنطن تفتح تحقيقًا في إفلاس بنك وادي السيليكون (رويترز)
15/3/2023-|آخر تحديث: 15/3/202311:45 AM (مكة المكرمة)

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (SVB) يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة (ذي وول ستريت جورنال) أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية، أطلقت هذا التحقيق، وقالت إن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك وادي السيليكون المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

ووُضع المصرف يوم الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، مما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

ولتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات يوم الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة، في حين لم تعلق وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على فتح التحقيق.

ويوم الجمعة أعلنت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا، إغلاق مجموعة وادي السيليكون المصرفية المسؤولة عن بنك وادي السيليكون (SVB).

ويعود إغلاق المصرف إلى تعرّضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.

تصنيف موديز

ويوم الجمعة أيضًا، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا خفّضت فيه تصنيف البنك، نتج عنه ما يسمى مصرفيًّا “إسراع المودعين إلى سحب أموالهم”.

وأعلنت الجهات المنظمة تعليق تداول السهم بسبب انهياره بنسبة 60% الخميس، وبنسبة تراجع 24% في تعاملات ما قبل فتح البورصة، الجمعة، وتبع ذلك إعلان الجهات المنظمة إغلاق المصرف، وتحويل وصايته إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس البنك، وطمأن الأمريكيين مؤكدًا أن ودائعهم بأمان، وقال في بيان “عملنا على معالجة المشاكل وتم التوصل إلى حل سريع يحمي الأمريكيين”.

وقال بايدن إنه ملتزم “بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”.

المصدر : وكالات