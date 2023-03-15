“حملة لإنقاذ غرقى شباب النوبة”.. فاجعة في مصر واستمرار البحث عن مفقودين منذ 10 أيام بقاع النيل (فيديو)

تتصاعد في مصر “حملة لإنقاذ غرقى شباب النوبة” الذين ابتلعهم مجرى نهر النيل قبل نحو 10 أيام بمحافظة أسوان في أقصى جنوبي البلاد.

وكان مركب صغير للنزهات النيلية قد غرق في مجرى النيل، يوم الاثنين قبل الماضي، وبينما غرق 6 أشخاص وتم العثور على جثماني اثنين، لم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من العثور على الجثامين الأربعة الغارقة (3 رجال وطفل).

اللهم ان الامر قداستعصي علي البشر وانت ولي هولاءالغرقي فاخرجهم بحق قولك للشي كن فيكون واسترهم ولاتجعل ظلمات البحر مرقدا لهم 🤲🏻 #حملة_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبة pic.twitter.com/e1mXrifet3 — MeNna ShawQi (@MeNnaShawQi6) March 13, 2023

وبعد أيام، دخل الجيش المصري على خط عمليات البحث عن الجثامين الـ4 المتبقية إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة لمديرية أمن أسوان التي أسهمت فى انتشال اثنين من الغرقى أحدهما رجل والآخر طفل.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد أرجعت حادث الغرق إلى موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب في تعرّض المركب النيلي للغرق أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة.

وكان على متن المركب 7 أشخاص نجا منهم شخص واحد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. وإلى الآن، يستمر البحث عن المفقودين الأربعة في قاع النيل، بدعم من أهالي قريتي أبو هور والأمبركاب، وبمشاركة شباب النوبة من الغواصين.

وتصدرت الحملة منصات التواصل المصرية، وبث ناشطون صورًا للضحايا واستمرار عمليات البحث، مع تكثيف الصلوات وتصاعد الدعوات بالعثور على المفقودين.

اليوم العاشر على التوالي يستمر البحث عن شبابنا المفقودين ٣ شباب وطفل ٣ سنوات

#حمله_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبه pic.twitter.com/MQ7jeynoEI — Mohammed ALi (@k22eg1) March 15, 2023

اللهم تقبل دعائهم ورجائهم اللهم اخرج المفقودين من ظلمات البحر اللهم نجهم كما نجيت يونس من بطن الحوت اللهم نجهم كما نجيت يوسف من غيابة الجب اللهم نجهم كما نجيت إبراهيم من النار اللهم نجهم كما نجيت موسى من فرعون يارب بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين يارب#حمله_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبه pic.twitter.com/HS22v5yloh — Móķhťàŕ mażóùķ ^ᵦ₀ ₐₛₑᵣ^ (@Nobianoo1) March 14, 2023

#حملة_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبة

انتهاء اليوم التاسع دون جديد

اللهم ضاقت بنا انفسنا، اللهم انرل علينا رحمة من عندك

اللهم لا حول ولا قوة الا بك اخرجهم وردهم سالمين pic.twitter.com/VaF9gnhiXo — hoda elgershawy (@elgershawy) March 14, 2023

ماذا بينكم وبين الله لكي يدعو لكم هذا الكم من الناس يارب ندعوك بأن لا يكون قاع النيل قبوراً لهم

#حمله_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبه pic.twitter.com/wDaZ8X7FP0 — Mohammed ALi (@k22eg1) March 14, 2023

الاعين تترقب والقلوب في رجاء الله ان يسكن الألم ويثبت القلوب والاقدام ونحمدالله علي كل حال يارب القلوب ارهقت من الانتظار اللهم اللهم اخرجهم من باطن البحر اللهم لا تردنا خائبين فأنه لاحول ولاقوة لنا الا بك . نرجو رفع هذا الهاش👇#حملة_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبة pic.twitter.com/iXpZTaKOTJ — التالتة شمال | 74 🏟️🦅 (@Ultras_Ahlaawy) March 11, 2023