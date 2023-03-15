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“حملة لإنقاذ غرقى شباب النوبة”.. فاجعة في مصر واستمرار البحث عن مفقودين منذ 10 أيام بقاع النيل (فيديو)

لليوم العاشر على التوالي يستمر البحث عن شباب النوبة المفقودين (منصات مصرية)
15/3/2023-|آخر تحديث: 15/3/202311:39 AM (مكة المكرمة)

تتصاعد في مصر “حملة لإنقاذ غرقى شباب النوبة” الذين ابتلعهم مجرى نهر النيل قبل نحو 10 أيام بمحافظة أسوان في أقصى جنوبي البلاد.

وكان مركب صغير للنزهات النيلية قد غرق في مجرى النيل، يوم الاثنين قبل الماضي، وبينما غرق 6 أشخاص وتم العثور على جثماني اثنين، لم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من العثور على الجثامين الأربعة الغارقة (3 رجال وطفل).

وبعد أيام، دخل الجيش المصري على خط عمليات البحث عن الجثامين الـ4 المتبقية إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة لمديرية أمن أسوان التي أسهمت فى انتشال اثنين من الغرقى أحدهما رجل والآخر طفل.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد أرجعت حادث الغرق إلى موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب في تعرّض المركب النيلي للغرق أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة.

وكان على متن المركب 7 أشخاص نجا منهم شخص واحد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. وإلى الآن، يستمر البحث عن المفقودين الأربعة في قاع النيل، بدعم من أهالي قريتي أبو هور والأمبركاب، وبمشاركة شباب النوبة من الغواصين.

وتصدرت الحملة منصات التواصل المصرية، وبث ناشطون صورًا للضحايا واستمرار عمليات البحث، مع تكثيف الصلوات وتصاعد الدعوات بالعثور على المفقودين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل