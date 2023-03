“عصا سحرية”.. غوغل تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لصياغة المستندات

كشفت شركة غوغل التابعة لمؤسسة ألفابت، عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي متعلقة بخدمات البريد الإلكتروني والبرمجيات المشاركة عبر تقنية خاصية “الكلاود”، التي تتيح للمستخدم الوصول للمحتوى على أجهزة مختلفة.

وحسب الخبراء استبقت غوغل إعلانًا مشابهًا من منافستها الأبرز، مايكروسوفت، خلال الأيام المقبلة.

ويعد ذلك مضمارًا جديدًا للمنافسة بين الشركتين الأبرز في العالم، في مجال البرمجة، “السوفتوير”، بعدما كشف كل منهما عن روبوت دردشة، الشهر الماضي.

ووصفت غوغل برنامجها الشهير “غوغل دوكس” بالعصا السحرية، حيث يمكنه صياغة مدونات تسويقية، أو خطط تدريب أو غير ذلك من النصوص، ثم مراجعة أسلوب الصياغة، وفقًا لتقدير المستخدم.

وقالت ألفابت إن أداة الذكاء الصناعي الجديدة، الخاصة بها ستكون قادرة على تلخيص موضوعات الرسائل، في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها، “جي ميل”، وصياغة ملاحظات الاجتماعات وتدوينها، في إطار تحديثها لبرمجيات “غوغل ورك سبيس”، وهي مجموعة منتجات تضم مليارات المستخدمين على حسابات مجانية ومدفوعة.

وتعكس التطورات كيف حفز روبوت الدردشة، “تشات جي.بي.تي” سباقًا محمومًا، في وادي السيليكون، في مجال الذكاء الصناعي التوليدي، الذي يتعلم من بيانات سابقة كيفية إنشاء المحتوى من جديد، تمامًا مثلما يفعل روبوت الدردشة.

وتستثمر مايكروسوفت وألفابت ومنافسوهما، مليارات الدولارات في بناء التكنولوجيا ونشرها، على أمل أن تزيد عوائد خدماتها لتسريع الكتابة والمهام الإبداعية.

