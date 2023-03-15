آية سويلم.. بطلة مصرية تحصد درع أقوى لاعبة قوة بدنية في العالم (فيديو)

حصدت فتاة مصرية المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية التي استضافتها مصر لأول مرة في مدينة الغردقة.

وتوجت البطلة المصرية آية سويلم، بدرع أقوى لاعبة في العالم، عقب صعودها لمنصة التتويج وفوزها بالمركز الأول في منافسات وزن ‏67.5 كغ، وسط إشادة واسعة من قِبل اللجنة المنظمة ‏للبطولة العالمية.

وسبق لآية، التي تدرس بكلية الآداب في جامعة قناة السويس، أن حصدت العديد من البطولات المحلية والدولية، حيث بدأت ممارسة لعبة الكاراتيه وهي بعمر الحادية عشرة، واتجهت للعب المصارعة وهي في الثانية عشرة، ثم تحولت بعد ذلك لممارسة القوى البدنية منذ عام 2016.

فازت "آية سويلم" الطالبة بكلية الآداب جامعة قناة #السويس، بالمركز الأول على مستوى العالم في مونديال القوى البدنية 2023، التى استضافته #مصر بمدينة #الغردقة. pic.twitter.com/lfL35DokSB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2023

من جانبه، هنأ اتحاد طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية آية لحصولها على المركز الأول وعلى الميدالية الذهبية فوق سن 23 عامًا، متمنيًا لها دوام مسيرة الإنجاز ورفع علم بلادها في شتى المحافل الدولية.

وفي مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المحلية، أعربت سويلم عن سعادتها بالفوز ببطولة العالم، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، مشيرة إلى أنها انضمت للنادي الإسماعيلي، لكنها وجدت قلة إمكانيات وتهميش للعبة، فقررت العمل في إحدى صالات “الجيم” لتوفير نفقاتها بالإضافة للتحصيل الدراسي.

وينشط في مصر أكثر من 60 اتحادًا رياضيًا، تضم آلاف الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، لكن هؤلاء مجتمعين لا تتجاوز ميزانياتهم ميزانية اتحاد كرة القدم.

ورغم تحقيق مصر في الألعاب الفردية إنجازات متوالية في شتى المسابقات، إلا أن أبطالها يبقون في الغالب خارج دائرة الضوء في ظل تغطية إعلامية متواضعة وإمكانات مادية شبه منعدمة.