دراسة سويسرية تعلن أكثر مدن العالم تلوثا خلال 2022

قفزت مدينة لاهور الباكستانية أكثر من 10 مراكز لتصبح أسوأ مدن العالم من حيث جودة الهواء في عام 2022، وذلك وفقا لدراسة عالمية سنوية أجرتها المؤسسة السويسرية (آي كيو إير) لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.

وقال التقرير الذي نشرته المؤسسة المتخصصة في قياس التلوث وجودة الحياة في جميع دول العالم، اليوم الثلاثاء، إن تشاد الواقعة في وسط أفريقيا حلت محل بنغلادش لتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل لتلوث الهواء العام الماضي.

وساءت جودة هواء مدينة لاهور ليصبح معدل تركيز الجزيئات الملوثة 97.4 ميكروغراما لكل متر مكعب، بعد أن كان عند مستوى 86.5 في عام 2021، مما جعلها المدينة الأكثر تلوثا في العالم.

وجاءت هوتان، المدينة الصينية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 20 مدينة تلوثا، في المركز الثاني بعد لاهور بمعدل تركيز جزيئات بلغ 94.3 ميكروغراما لكل متر مكعب وهو أفضل من معدلها في 2021 الذي كان يبلغ 101.5.

واحتلت مدينتان هنديتان المركز الثالث والرابع، وهما بهيوادي بمعدل 92.7، ودلهي بمعدل 92.6.

وحلت باكستان، التي جاءت اثنتان من مدنها في قائمة المدن الخمسة الأكثر تلوثا، في المركز الثالث بمعدل 70.9.

وعلى الصعيد العربي، احتلت دولة العراق الصدارة من حيث أكثر الدول تلوثا، بمعدل 80.1 ميكروغراما لكل متر مكعب وأعلى بـ16 مرة حسب دليل منظمة الصحة العالمية، متبوعة بدولة البحرين بـ66.6 ميكروغراما لكل متر مكعب.

وتقيس المؤسسة جودة الهواء بتحديد مستوى تركيز الجزيئات الملوثة المنقولة عبر الهواء، وتسببها في مرض تلف للرئتين.

ويستشهد باحثون ومنظمات حكومية على نطاق واسع بهذه الدراسة السنوية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون الحد الأقصى لمستوى تركيز الجزيئات الملوثة المنقولة عبر الهواء (بي إم 2.5) هو ما يعادل 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب.

وقال التقرير إن واحدا من بين كل 10 أشخاص يعيش بمنطقة يشكل فيها تلوث الهواء خطرا يهدد الصحة.

وتتمتع جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي بأنظف هواء في العالم، وبلغ مستوى تركيز الجزيئات بها 1.3، في حين أن هواء كانبيرا الأسترالية هو الأكثر نقاء مقارنة بهواء باقي عواصم العالم بمعدل بلغ 2.8.

ويعتمد إعداد المؤشر على استخدام بيانات أكثر من 30 ألف جهاز لمراقبة جودة الهواء في أكثر من 7300 موقع في 131 دولة ومنطقة وإقليم.