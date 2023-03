دراسة سويسرية تعلن أكثر مدن العالم تلوثا خلال 2022

قفزت مدينة لاهور الباكستانية أكثر من 10 مراكز لتصبح أسوأ مدن العالم من حيث جودة الهواء في عام 2022، وذلك وفقا لدراسة عالمية سنوية أجرتها المؤسسة السويسرية (آي كيو إير) لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.

وقال التقرير الذي نشرته المؤسسة المتخصصة في قياس التلوث وجودة الحياة في جميع دول العالم، اليوم الثلاثاء، إن تشاد الواقعة في وسط أفريقيا حلت محل بنغلادش لتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل لتلوث الهواء العام الماضي.

وساءت جودة هواء مدينة لاهور ليصبح معدل تركيز الجزيئات الملوثة 97.4 ميكروغراما لكل متر مكعب، بعد أن كان عند مستوى 86.5 في عام 2021، مما جعلها المدينة الأكثر تلوثا في العالم.

وجاءت هوتان، المدينة الصينية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 20 مدينة تلوثا، في المركز الثاني بعد لاهور بمعدل تركيز جزيئات بلغ 94.3 ميكروغراما لكل متر مكعب وهو أفضل من معدلها في 2021 الذي كان يبلغ 101.5.

واحتلت مدينتان هنديتان المركز الثالث والرابع، وهما بهيوادي بمعدل 92.7، ودلهي بمعدل 92.6.

وحلت باكستان، التي جاءت اثنتان من مدنها في قائمة المدن الخمسة الأكثر تلوثا، في المركز الثالث بمعدل 70.9.

