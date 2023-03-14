قبل شهر رمضان.. تاجر عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه في أحد شوارع الموصل (صور)

قام تاجر عراقي بحرق دفتر ديون زبائنه، معلنًا أن أمواله قد رُدّت إليه بهذا العمل، وقال إنه لا يريد شيئًا سوى أن تمر أيام الناس بسلام، مع اقتراب شهر رمضان.

وقال الحقوقي العراقي (مويد الموزان) الذي يملك محلًّا للمواد الغذائية، إنه فعل ذلك “ابتغاءً لوجه الله قبل حلول شهر رمضان المبارك”، وعبّر عن سعادته بتلك الخطوة وإسقاط الديون عن كواهل أصحابها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرجل وهو يجلس على الأرض في أحد شوارع الموصل ويحرق الأوراق التي سُجِّلت فيها ديون زبائنه، أمام المارّة.

وقال الرجل إن الناس يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة، ولذلك فقد قرّر حرق ديونهم قبل بدء شهر رمضان وإعفاءهم من دفع الأموال التي كانت عليهم.

🔥 التاجر العراقي "الحقوقي مويد الموزان" يحرق دفتر ديون زبائنه في أحد شوارع الموصل 😍 "ابتغاءً لوجه الله قبل حلول شهر رمضان المبارك" وعبر عن سعادته بتلك الخطوة وإسقاط الديون عن كاهل أصحابها.#الجزيرة_مباشر | #العراق | #الموصل

تابع 👇 pic.twitter.com/Z4FduXhIpn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2023

وكتب الرجل عبر صفحته على فيسبوك “القصد من إعادة المنشور بعض دول العالم نشروا أني تابع لدولهم أو لبلدان أخرى تحياتي لكم جميعًا، الله على ما أقول وكيل، أي شخص أطالبه بمبلغ من المال محلل، بمناسبة حلول شهر رمضان ولا تنسونا من الدعاء”. وكتب عنوانه بمحافظة نينوى ورقم هاتفه.

وقد تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع مبادرة الرجل بشكل لافت ودعوا التجار إلى الاقتداء بما فعله التاجر العراقي، ومراعاة ظروف الناس وخاصة في شهر رمضان والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.