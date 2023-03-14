أثناء وجود التلاميذ.. انهيار سقف بمدرسة يثير غضبا واسعا في العراق والوزارة ترد (فيديو)

تصدر مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط سقف مدرسة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب شرق العراق، وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد خلال الساعات الماضية، مما أثار ردودًا غاضبة.

ووقع الحادث -الذي وثقه بعض الطلاب والعاملين في المدرسة- أثناء الدوام الرسمي وخلال وجود التلاميذ داخل الفصل، حيث فرّ الطلاب من تحته على الفور، وتعالت أصوات التلاميذ والمعلمين خوفًا من انهيار سقُف فصول أخرى.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، التلاميذ وهم يخرجون مسرعين من الفصل في وقت بدا فيه جزء من السقف وهو ينهار ويتناثر في أرضية الفصل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السقف قد وقع جزء منه، من دون أن يتسبب في إصابات بين الطلاب، وقالت إن المعلمين عملوا على تجميع الطلاب بالساحة، بعد وقوع الحادث.

وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا في العراق انعكس صداه على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء أعمال صيانة دورية للمرافق العامة والمؤسسات التعليمية.

وقال حساب باسم (عشائر الجنوب) “عاجل وخطير جدًّا، إلى سيادة رئيس الوزراء إلى وزير التربية مدارس تقع على رؤوس التلاميذ والطلاب”.

وأضاف “كثيرًا ما نرى مثل هذه المدارس، إلى لجان التقييم الخارجي، تقييم مدرسة عبد الله بن الحسين- الناصرية، وتقييم مدرسة غزة بالزبير وغيرها”.

وكتب أبو حيدر الغزي في حساب بهذا الاسم “كان يمكن أن يكون، سقوط سقف أحد الصفوف في مدرسة عبد الله بن الحسين قاتلًا ومأساويًّا، لولا عناية الله وحذر ويقظة إدارة المدرسة لحدثت كارثة يَذهب ضحيتها عدد من فلذات الأكباد”.

وقال “من المؤكد أن هناك جهة مسؤولة عما حدث في هذه المدرسة التي أنشئت عام 2004 ومن المؤكد أيضًا أن هناك مدارس أو مؤسسات أخرى على هذه الشاكلة، الأمر الذي يستدعي فحص هذه المباني والتأكد من رصانتها”.

وأضاف “عندما يقع سقف مدرسة فإن هناك يدًا فاسدة أدت إلى ذلك وإن نفسًا مريضة جشعة لم تكن تبالي بحياة من سيكون تحت هذا السقف أشرفت على العمل، لن يعيش أطفالنا بأمان وتحت سقوف آمنة إلا بردع الفاسد والمقصر”.

“حادث قديم”

من ناحية أخرى، ردت الصفحة الرسمية للإعلام التربوي في المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار على ما جاء في الفيديو، وقالت إنه “حدث قديم تم إثارته حديثًا”.

وذكرت، أن المدرسة أخليت بعد أن تم توفير “كرفانات مدرسية كاملة بإيعاز وإشراف المدير العام للتربية في محافظة ذي قار”، وقالت إن “التلاميذ مستمرون في الدوام الرسمي في المدرسة الجديدة دون حدوث أية أضرار”.