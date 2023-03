يضم 29 منعطفا.. صور أقمار اصطناعية تُظهر أكثر الطرق تعقيدا بالعالم (فيديو)

أظهرت صور أقمار اصطناعية طريق “روتا 60” الذي يربط بين تشيلي والأرجنتين، ويُعَد أحد أكثر الطرق تعقيدًا في العالم.

وأظهرت الصور التي التُقطت يوم 11 مارس/آذار الجاري، الطريق الذي يحتوي على 29 منعطفًا، ويقطع جبال الأنديز كورديليرا بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.

ويفصل بين البلدين 44 معبرًا حدوديًّا إلا أن “روتا 60” يتمتع بطبيعة خاصة، إذ يبلغ ارتفاعه 800 متر عن الطريق اليابس، و3200 متر عن سطح البحر.

Dubbed Los Caracoles (snails), this is a portion of the CH-60, also called Ruta 60. It connects Santiago to Chile to Argentina through the Andes Cordillera. Its distinctive trait is this set of 29 hairpin turns

