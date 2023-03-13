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يضم 29 منعطفا.. صور أقمار اصطناعية تُظهر أكثر الطرق تعقيدا بالعالم (فيديو)

الطريق شديد الانحدار وهو ما يجعله الأخطر والأصعب في العالم.
13/3/2023

أظهرت صور أقمار اصطناعية طريق “روتا 60” الذي يربط بين تشيلي والأرجنتين، ويُعَد أحد أكثر الطرق تعقيدًا في العالم.

وأظهرت الصور التي التُقطت يوم 11 مارس/آذار الجاري، الطريق الذي يحتوي على 29 منعطفًا، ويقطع جبال الأنديز كورديليرا بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.

ويفصل بين البلدين 44 معبرًا حدوديًّا إلا أن “روتا 60” يتمتع بطبيعة خاصة، إذ يبلغ ارتفاعه 800 متر عن الطريق اليابس، و3200 متر عن سطح البحر.

ويبلغ طول الطريق 3080 مترًا، على بعد 1564 مترًا من الجانب التشيلي و1516 مترًا من الجانب الأرجنتيني.

ويُغلَق الطريق الذي افتُتح عام 1980 في كثير من الأحيان، بسبب الصخور الكثيفة وتساقط الثلوج خلال فصل الشتاء.

الأقمار الاصطناعية تُظهر التعرجات الفريدة للطريق (غوغل)
مع وجود أكثر من 40 معبرًا حدوديًّا يفصل بين البلدين، يظل هذا المعبر الأكثر أسطورية وإثارة للإعجاب على الإطلاق (مواقع أجنبية)
في الشتاء يجعل الجليد الصعود والنزول صعبًا وخطيرًا للغاية (مواقع أجنبية)
المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع أجنبية