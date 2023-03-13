ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين في تاجوراء وجهاز الإسعاف يعلن حالة النفير القصوى (فيديو)

وقعت اشتباكات، مساء الأحد، بين كتيبتي (أسود تاجوراء) و(رحبة الدروع) في منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، حيث تشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد منذ يومين.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ “حالة النفير القصوى لكل مكاتب إسعاف طرابلس الكبرى”، مطالبًا المواطنين بعدم التسرع والخروج إلى مناطق الاشتباك.

وذكر الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط في تصريحات صحفية أن عددًا من العمال الوافدين علقوا بمناطق الاشتباكات في تاجوراء، وأطلقوا نداءات استغاثة، وسط محاولات لإخراجهم.

وتجددت الاشتباكات بعد ما شهدت المنطقة هدوءًا حذرًا، عقب مقتل مسلحَين اثنين بمواجهات بين الكتيبتين أول أمس السبت شرقي طرابلس.

وتتنازع السيطرة على ليبيا منذ الثورة التي أسقطت نظام معمر القذافي في 2011 قوى مسلحة عدة تتحالف مع سلطات محلية تخوض صراعًا على السلطة.