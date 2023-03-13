“الشانزليزيه تحوّل إلى مكب للنفايات”.. القمامة تتكدس في شوارع باريس مع تواصل إضراب عمال النظافة (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد حية لتكدس مئات الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مع استمرار إضراب عمال النظافة لليوم الرابع على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في العاصمة الفرنسية، إن هذا الاضراب حوّل حي الشانزليزيه الراقي إلى مكب عمومي للنفايات التي تراكمت على قارعة الشوارع.

وأضاف أن تراكم النفايات أثر بصورة جلية في المنظر العام للحي وبقية الأحياء المجاورة، مشيرا إلى تسرب روائح كريهة عمت أرجاء الحي والأحياء الأخرى، بعدما كانت في السابق تتميز بانتشار روائح العطور الثمينة.

ويمثل حي الشانزليزيه، إلى جانب متحف اللوفر وبرج إيفل، الواجهة السياحية الأولى للعاصمة الفرنسية، وأحد الأحياء الفخمة التي لا يمكن لأي سائح أجنبي أن يزور فرنسا دون المرور بها.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن إضراب عمال النظافة جاء ردا على قرار الحكومة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو ما عدّته النقابات الفرنسية اعتداء على حقوق العمال، وطالبت بالدخول في إضرابات قطاعية مفتوحة إلى حين تراجع الحكومة عن قرارها.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر أن هذا الإضراب ليس الأول من نوعه، فقد خاض عمال النظافة إضرابين كبيرين عامي 2016 و2020، واستمر أحدهما نحو شهر كامل انتهي بعدول الحكومة الفرنسية عن قرارها ضد العمال.

وأضاف أن قمامة الشانزليزيه وضعت الحكومة الفرنسية في وضع حرج، فهي مصرة على اعتماد رفع سن التقاعد لاعتبارات مرتبطة بانخفاض المواليد الفرنسيين وارتفاع المسنين وحاجة الدولة إلى مزيد من العائدات الضريبية، لكنها في المقابل ترى أن تراكم مزيد من القمامة في شوارع العاصمة وباقي المدن الأخرى سيؤثر على صورة فرنسا في العالم، ويضر بقطاع السياحة.

وتحتل فرنسا المرتبة الأولى في تصنيف الوجهات السياحية العالمية منذ أكثر من 30 عاما، وبلغ عدد السياح الذين زاروها خلال 2019-2020 نحو 90 مليونا، حسب تقديرات الجهات الحكومية الفرنسية.