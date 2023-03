عودة المذيع غاري لينيكر إلى بي بي سي بعد ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل (فيديو)

بعد أزمة كادت تعصف بمسيرته المهنية، قرر تلفزيون (بي بي سي) عودة المذيع الرياضي الشهير غاري لينيكر إلى عمله مقدمًا لبرنامج مباراة اليوم (ماتش أوف ذا داي).

ويأتي قرار العودة بعد تعليق عمل لينيكر على خلفية جدل أثير عن الحيادية في هيئة الإذاعة البريطانية، وذلك بعد أن انتقد لينيكر سياسة حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخصوص طالبي اللجوء.

وتلتزم الهيئة الإعلامية بـ”قواعد الحيادية” لكن لينيكر انتقد عبر تويتر سياسة الحكومة البريطانية بشأن اللجوء السياسي.

وقال لينيكر في تغريدة “الحكومة البريطانية تستخدم لغة تجاه اللاجئين لا تختلف عن تلك التي استخدمها السياسيون ووسائل الإعلام بألمانيا في الثلاثينيات”.

وأضاف أن “عدد اللاجئين في المملكة المتحدة أقل من الدول الأوربية الأخرى”، في إشارة إلى سياسة بريطانيا المناهضة للمهاجرين.

وأعلن المدير العام في (بي بي سي) تيم ديفي إجراء مراجعة مستقلة لسلوكيات العاملين لدى الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال غاري لينيكر إنه يدعم إجراء المراجعة، وإنه يتطلع إلى العودة لتقديم برنامجه على الهواء، واصفًا الأيام القليلة الماضية بأنها “سريالية”، وأعرب عن شكره للناس على ما وصفه بـ”الدعم المذهل”.

وكتب لينيكر على حسابه في تويتر اليوم الاثنين “بعد بضعة أيام مرهقة، يسعدني أننا نجحنا في اجتياز هذا الطريق. أود أن أشكركم جميعًا على الدعم الرائع، ولا سيما زملائي في بي بي سي سبورت. كرة القدم لعبة جماعية لكن دعمهم كان هائلًا”.

وجدّد لينيكر دعمه للاجئين الذين تسعى حكومة المحافظين لطردهم، وقال “على الرغم من صعوبة الأيام القليلة الماضية، فإنها لا تقارَن بالاضطرار إلى مغادرة منزلك هربًا من الاضطهاد أو الحرب أو بحثًا عن ملجأ في أرض بعيدة”.

وتابع “يؤنس قلبي أن أرى تعاطف العديد منكم تجاه محنتهم. ما زلنا دولة يغلب عليها التسامح والترحيب والكرم. شكرًا لكم”.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4

وقوبلت عودة لينيكر إلى برنامجه بحفاوة بالغة من محبي المذيع الرياضي الشهير عبر المنصات، مؤكدة قوة مواقع التواصل الاجتماعي في إحداث تغيير على أرض الواقع، استجابة لضغوط الرأي العام في القضايا المختلفة.

This insane decision from the #BBC over @GaryLineker telling the truth is dangerous!

It’s more than just Gary

We are sleepwalking in fascism

The good people need to stand up for what’s right!#GarryLineker #GaryLinekerIsRight #MOTDboycott #truth #ToryFascists pic.twitter.com/8LyzGexILs

— David Dutton (@DuttonStar) March 11, 2023