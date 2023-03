إغلاق بنك ثان في الولايات المتحدة وبايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين

قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها استحوذت على بنك سيغنتشر (Signature)، وذلك في ثاني إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت الإدارة في بيان، الأحد، إن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، وإن أصوله تتجاوز 110 مليارات دولار.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن “دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر”.

وكان بنك “سيليكون فالي” قد أغلق الجمعة بطلب من الجهات الرقابية في كاليفورنيا، بعد تعرضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.

من جهته، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي وسيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين إلى أن ودائعهم بأمان.

وقال بايدن في بيان “أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”.

وأضاف في تصريحات نشرها أيضًا على موقع تويتر “يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها”.

