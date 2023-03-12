سرقة فيلا محمد صلاح في مصر والشرطة تحقق

تعرضت فيلا محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، شرقي القاهرة، إلى حادث سطو، اليوم الأحد، فيما فتحت أجهزة الأمن المصرية تحقيقًا في الواقعة.

ونقلت صحف محلية أن أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من أحد أقارب صلاح يفيد بسرقة “فيلا” اللاعب بمنطقة التجمع الأول.

وقال نجل خال اللاعب الدولي، إنه كان يمر من أمام الفيلا، ولاحظ أن إحدى النوافذ كانت مفتوحة، فتوجه على الفور نحو الفيلا ووجد محتويات إحدى الغرف مبعثرة، وعلى الفور تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط الجناة.

وتكثف شرطة العاصمة جهودها لكشف تفاصيل سرقة فيلا النجم المصري، وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لبدء التحقيق.

وفيما تعمل الشرطة على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب المكلفين بتأمين المكان، لتحديد هوية الجناة، كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين قاموا بسرقة 3 ريسيفرات (أجهزة استقبال إشارات التلفاز) وأسطوانة غاز، قبل أن يتركوا الأسطوانة في حديقة الفيلا، ويلوذوا بالفرار.

وأفادت أسرة اللاعب التي انتقلت على الفور لمكان الحادث، بأن “‏اللصوص قاموا بسرقة ملابس رياضية لصلاح كان يحتفظ بها داخل منزله في القاهرة الجديدة، ‏فضلًا عن اختفاء ‏ميداليات حصل عليها عقب فوزه ببطولات كبرى ومناسبات كروية هامة”.‏

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، الذين أبدوا تضامنًا مع النجم الكبير، فيما طرح بعضهم تساؤلات حول مستوى الأداء الأمني في مصر بما في ذلك المناطق الراقية.

والله عيب ..

محمد صلاح لم يسرق من هذه البلد مليما واحدا.

حتى اللصوص هنا يخطئون التقدير. pic.twitter.com/vb91wIZvNe — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) March 12, 2023

يعني حرامي داخل يسرق فيلا محمد صلاح ويفشل في سرقه انبويه البوتاجاز…الحرامي ده لازم يتحاكم بتهمه الغباء السياسي بصوت السادات… pic.twitter.com/IEy1oB7M4D — فضيله المرشد السياحي (@nadim_shimi) March 12, 2023

خبر سرقه فيلا محمد صلاح في مصر فضيحه وكل وكالات الانباء العالميه نزلته محمد صلاح ديه المفروض يكون علي فيلته حراسات وتامين قوي جدا الرساله اللي هتطلع للعالم ان مصر مش امان عيب جدا يحصل كده في نجم عالمي في بلده الحراميه لازم يتحاسبوا بسرعه ✋🏻 — عنتيل النشطاء🙋🏻‍♂️🇪🇬❤️🤝 (@antellabokom39) March 12, 2023

يُذكر أن منزل محمد صلاح في القاهرة الجديدة سبق وشهد تجمهرًا من قِبل عدد كبير من المشجعين عام 2018 من أجل ‏التقاط صور تذكارية معه، إبان تأهل المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا، ما استدعى تدخل الشرطة لاحتواء الموقف وفرض كردون أمني حتى نجحت في إبعاد ‏الجمهور.

ويعيش النجم المصري في الآونة الأخيرة واحدة من أفضل فترات نجاحه وتألقه، بعدما أصبح الهداف التاريخي لفريقه ليفربول.

وتجاوز صلاح الرقم المسجل باسم الأسطورة روبي فاولر في مباراة فاز فيها ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد بسباعية بيضاء لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأبرز في كرة القدم.