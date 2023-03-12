للتغلب على أزمة الوقود.. مهندس لبناني يبتكر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية (فيديو)

ابتكر مهندس لبناني سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وأطلق عليها اسم “ليرة” تيمنًا بالعملة المحلية لبلاده.

وعلى وقع أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ عام 2019، يعاني اللبنانيون من غلاء أسعار الوقود والنقل، فضلًا عن ضعف كبير بشبكة المواصلات العامة.

وقال مبتكر السيارة المهندس الميكانيكي هشام حسامي لوكالة الأناضول، إن ما يميز سيارته الكهربائية عن غيرها، “عملها بالطاقة الشمسية مباشرة، ومناسبتها للبنان الذي يعاني من أزمة كهرباء”.

وتعد أزمة الطاقة الكهربائية من أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان، إذ تعطلت معظم محطات إنتاج الطاقة الحكومية بسبب نقص حاد في الوقود.

وأوضح حسامي أن طول السيارة يبلغ 2.74 مترًا، وعرضها 1.35 مترًا، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 80 كيلو مترًا بالساعة، كما تبلغ سعتها 5 أشخاص، بقدرة حمولة تصل إلى طنين.

وأضاف أن تصميم السيارة بالكامل وتجهيزها لم يتجاوز مدة 6 أشهر بمساعدة شخصين آخرين، أما أبرز المواد المستخدمة في صناعتها فهي الحديد والفايبر.

وعن آلية عمل السيارة، قال المهندس اللبناني إنها تولد قوة دفعها مباشرة من ألواح طاقة شمسية مثبتة على سقفها حين تكون الشمس ساطعة، مؤكدًا أن هذا هو ما يميّزها عن سائر السيارات الكهربائية.

وأضاف أن “فكرة الطاقة الشمسية مستمدة من أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، فالتيار ليس متوافرًا باستمرار لشحن السيارات، لذلك كان لا بد من ابتكار هذا الحل الذي يعتمد على الطاقة البديلة مباشرة”.

وتابع “ما دامت الشمس ساطعة فالسيارة ليست بحاجة إلى الشحن الكهربائي، وتستطيع السير دون توقف”.

كما أن السيارة تتمتع بالمميزات المعتادة، إذ “تتضمن بطاريتين للشحن، لكن المميز فيها أنها لا تستخدم طاقتهما طوال سيرها تحت الشمس”، وفق حسامي.

واستدرك “أما في حال غياب أشعة الشمس، خصوصًا خلال موسم الشتاء، فتستمد طاقتها من بطاريتي الشحن بواسطة الطاقة الشمسية، أو من أي قابس كهربائي”.

وفيما يتعلق بإمكانية تصنيع السيارة، قال حسامي إن “هذا النموذج الناجح قد يحتاج لبعض التعديلات، وأطمح أن يكون ذلك مقدمة لإنشاء مصنع إنتاج سيارات من هذا النوع في لبنان”.

أما عن الصعوبات التي واجهها أثناء تصنيعها، فذكر أن ما أنجزه تم بإمكانياته الشخصية، “في وقت أن دولًا أخرى ترصد ميزانيات ضخمة لهذا الغرض، وتعتمد على العديد من خبراء ومهندسين”.

وختم حديثه بالقول “رسالتي أننا في لبنان، نملك القدرة لصنع إنجازات وإحداث تغيير، لكن ذلك يتطلب إمكانات مادية وإدارة صحيحة”.