“طيران الرياض”.. ناقل جوي جديد يربط السعودية بأكثر من 100 وجهة عالمية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عن تأسيس ناقل جوي وطني جديد يهدف إلى إطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الشركة الجديدة تحمل اسم “طيران الرياض”، وسيترأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم شركة “طيران الرياض” في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

من المتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمةٍ تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 12, 2023

و​​​​​​ستكون مدينة الرياض المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة ومنطلقًا لرحلاتها الجوية، وتسعى الشركة لامتلاك أسطول طائرات متطور وفق أحدث التقنيات الحديثة وتبنّي أفضل معايير الاستدامة والسلامة المعتمدة عالميًا.

ويأتي تأسيس “طيران الرياض” تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محليًّا لدعم تنويع الاقتصاد.

سمو #ولي_العهد يعلن عن تأسيس #صندوق_الاستثمارات_العامة لـشركة #طيران_الرياض، ناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية يسهم في تعزيز منظومة الطيران السعودية محليًا وعالميًا. للمزيد: https://t.co/DrEEzN1B3I pic.twitter.com/X5BttymCL9 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) March 12, 2023

ويسهم إطلاق “طيران الرياض” في زيادة خيارات النقل الجوي تزامنًا مع زيادة أعداد المسافرين من السعودية وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم.

وتُعَد شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران.