قتلى وجرحى بانفجار مبنى سكني في تبريز الإيرانية (فيديو)

أودى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز الإيرانية بحياة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينما يُعتقد أن اثنين من سكان المنطقة ربما يكونا مدفونين تحت الأنقاض ويستمر البحث عنهما.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية أن انفجار تبريز وقع فجر اليوم، وأدى إلى تدمير 3 وحدات سكنية بشكل كامل.

كما ألحق الانفجار أضرارًا بنحو 100 مبنى، فضلًا عن تحطيم نوافذ منازل مجاورة وتدمير مواقف السيارات.

وقال المسؤول إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.