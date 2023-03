تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أزمة داخلية، بعد قرارها إيقاف ظهور نجم كرة القدم واللاعب الدولي السابق للمنتخب الإنجليزي غاري لينيكر عن الظهور، إثر تعليقات انتقد خلالها سياسة الحكومة بخصوص طالبي اللجوء.

وسارع كثيرون من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) والمدربين واللاعبين السابقين إلى مساندة لينيكر، ورفضوا الظهور على قنوات الهيئة التي تبث جانبا من مباريات البطولة.

ورفع بعض المشجعين لافتات تطالب بترشح لينيكر لرئاسة الوزراء، خلال حضوره مباراة ليستر سيتي وتشلسي، السبت.

وتتعرض الهيئة لاتهامات بالتحيز السياسي لحزب المحافظين الحاكم، وانتهاك حرية التعبير.

وقالت بي بي سي “نعتذر عن التغييرات الراهنة التي نعرف أنها تسبب إحباطا لمشاهدي خدمات بي بي سي الرياضية، ونحن نعمل بجد على حل الأزمة بأسرع ما يمكن”.

وأعلنت الهيئة أنها ستقدّم “خدمة رياضية محدودة”، بعدما رفض عدد من مقدمي البرامج الرياضية والضيوف الظهور على شاشاتها، تضامنا مع لينيكر.

واعتاد لينيكر تقديم برنامج “مباراة اليوم” خلال عطلة نهاية الأسبوع، الذي يقدّم فيه تحليلا لمباريات كل جولة من جولات البريميرليغ بمشاركة شخصيات رياضية مختلفة.

وكتب لينيكر على حسابه في تويتر تغريدة قارن فيها بين لغة الساسة البريطانيين وأعضاء مجلس العموم، بخصوص طالبي اللجوء ولغة نظام النازي السابق في ألمانيا.

وغرد لينيكر، الثلاثاء الماضي، معلقا على سياسة الحكومة البريطانية بخصوص اعتقال وترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد عبر القوارب من فرنسا، قائلا “سياسة قاسية بشكل غير متسق، تمارَس ضد أكثر الناس ضعفا، وبلهجة لا تختلف عن تلك التي كانت تستخدمها ألمانيا في الثلاثينيات”.

وغرد مرة أخرى معلقا على مقطع لوزيرة الداخلية سويلا بريفرمان تؤكد فيه إصرار الحكومة على إيقاف قوارب المهاجرين، قائلا “ليرحمنا الرب، هذا يفوق الشناعة”.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023