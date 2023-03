“ميتا” تعلن العمل على شبكة اجتماعية جديدة

أعلنت (ميتا) الشركة الأم لفيسبوك أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة “لمشاركة الرسائل النصية” في مشروع يعد منافسًا محتملًا لتويتر.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عانت المنصة أعطالًا وشهدت عمليات تسريح موظفين، في حين توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.

وحتى الآن، لم يظهر أي بديل رئيسي لتويتر مما يجبر القادة العالميين والسياسيين والمشاهير والشركات على الاستمرار في التواصل عبر المنصة لعدم وجود خيارات أخرى.

ونشر موقعا (بلاتفورمر) و(ماني كونترول) الإخباريان تقارير تؤكد أن (ميتا) بدأت العمل على المنصة الجديدة، الجمعة.

For all followers today:

– Meta confirms that it’s a building a decentralized, text-based social network

– Instagram chief Adam Mosseri is leading the project

– Is this the Twitter replacement we've been waiting for?https://t.co/lfdDXQ9JE0

— Platformer (@platformer) March 10, 2023