تستعد الساحتان الفنيتان الأمريكية والعالمية لحفل توزيع جوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون “أوسكار” في دورته الخامسة والتسعين، التي تقدّم جوائز عدة في مختلف المجالات الإبداعية الفنية.

وتشهد الدورة الحالية العديد من الترشيحات، لكن الفيلم الكوميدي “كل شيء كل مكان جميعًا” يتصدر قائمة الترشيحات بـ11 ترشيحًا، كما تفرض أفلام أخرى وجودها على الساحة مثل “فيبلمانز” و”حوت” و”بعد الغروب”.

ويتنافس على جائزة أفضل ممثل كل من أوستين باتلر عن دوره في فيلم “إلفيس”، الذي يجسد فيه شخصية المغني الشهير الراحل إلفيس بريسلي، إضافة إلى براندان فريزر عن دوره في فيلم “حوت”، وبول ميسكال عن فيلم “بعد الغروب”، وبيل نيغي عن دوره في فيلم “حي”.

أما جائزة أفضل ممثلة، فوصلت إلى ترشيحاتها النهائية 5 فنانات، هن كيت بلانشيت عن دورها في فيلم “تار”، وأنا دي أرمز عن فيلم “شقراء”، وأندريا فيسبوروه عن فيلم “فيبلمانز”، وأخيرًا ميشيل يوه عن فيلم “كل شيء كل مكان جميعًا”.

أما قائمة الترشيحات لأفضل ممثل في دور مساعد، فيتصدرها بريندن غليسون عن دوره في فيلم “أبواب إينيشرين”، وينافسه عن قرب برايان تيري عن فيلم “الجسر”.

بينما تتصدر أنغيلا باسيت قائمة المرشحات لأفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم “بلاك بانثر واكاندا للأبد”، وتلاحقها عن قرب هونغ شاو عن فيلم “حوت”، وفنانتان عن دوريهما في فيلم “كل شيء كل مكان جميعًا”، هما جيمي لي كيرتيس وستيفاني سو.

ويتصدر فيلم “غيليرمو ديل توروس بينوكيو” قائمة أفلام الرسوم المتحركة، وينافسه “مارسيل المحارة ترتدي الحذاء”، وفيلم “بوس إن بوتس الأمنية الأخيرة”.

ويظهر فيلم “كل شيء كل مكان جميعًا” مرة أخرى لترشحه لجائزة أفضل إخراج، للمخرجَين دانييل كوان ودانييل شميت، ويسبقه في الترشيحات فيلم “أبواب إينشرين” للمخرج مارتن ماكدوناه، و”فيبلمانز” للمخرج المعروف ستيفين سبيلبيرغ.

ويُنتظر أن يقدّم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل للمرة الثالثة، كما تؤدي مغنية البوب ريهانا إحدى أغنياتها خلال الحفل، وهي أغنية “ليفت مي أب” أو “احملني” من فيلم “بلاك بانثر واكاندا للأبد”.

وقد تصبح الماليزية ميشيل يوه أول امرأة من أصل آسيوي تفوز بجائزة أوسكار في التاريخ.

يُذكر أن حفل العام الماضي شهد الكثير من الجدل، بعدما صفع النجم الشهير ويل سميث مقدّم الحفل كريس روك على وجهه، وصاح فيه بعبارات بذيئة بعد مزحة عن شعر زوجته.

ويرى المهتمون أن منظمي الحفل يرغبون في محو آثار هذه الصفعة وتجاوزها، بعد منع سميث من الحضور لعشر سنوات.