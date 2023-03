قد يحدث ثورة صناعية.. محاولة إطلاق أول صاروخ أُنتج بالطباعة الثلاثية الأبعاد (فيديو)

يقلع من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم السبت -للمرة الأولى- صاروخ صنع بالطباعة الثلاثية الأبعاد، يمكن أن يساهم نجاح إطلاقه في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.

طورت الصاروخ الذي يحمل اسم “تيران-1” شركة (ريلاتيفيتي سبيس) وحدد موعد إطلاقه بين الساعة 1:00 و4:00 بالتوقيت المحلي (1800 – 2100 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.

وتهدف هذه الرحلة التجريبية الأولى إلى إثبات قدرة الصاروخ على مقاومة ضغط الإقلاع وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات من أجل مواصلة تطوير هذه الصواريخ الأقل تكلفة والأسهل تصنيعًا، بحسب ما قالت الشركة.

وصنع نحو 85% من كتلة الصاروخ بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتطمح الشركة لرفع هذه النسبة إلى 95%، وقالت إن لذلك فوائد كثيرة منها تقليل التكاليف وتبسيط عملية التصنيع.

ومع روبوتات كبيرة للطباعة الثلاثية الأبعاد، تقول الشركة إن عدد الأجزاء أصبح أقل بـ100 جزء من تلك التي يتطلبها بناء صاروخ تقليدي.

Player ready? Yup. Our next launch attempt window is confirmed for this Saturday, March 11 from 13:00 – 16:00 ET. #GLHF pic.twitter.com/lBXCm9nNeG

— Relativity Space (@relativityspace) March 8, 2023