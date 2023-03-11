“لا ينبغي أن نكون ساذجين”.. بلجيكا تفرض حظرا على تحميل تيك توك في هواتف المسؤولين

أعلن مجلس الأمن القومي البلجيكي فرض حظر موقت على تطبيق تيك توك على أجهزة موظفي الحكومة، وذلك بناءً على نصيحة من مركز الأمن السيبراني في البلاد.

وبحسب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان له، أمس الجمعة، فإن التحذير نص على “جمع التطبيق كمية كبيرة من بيانات المستخدمين دون أن يدرك البعض ذلك، ومن الوارد مشاركة تلك البيانات مع أجهزة المخابرات الصينية”.

وأضاف البيان أن الحظر سيمتد 6 أشهر قبل إجراء تقييم، وسيشمل جميع الأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية، في حين لا يشمل الحظر الأجهزة الشخصية، لكن البيان أوصى بعدم تثبيت التطبيق عليها أيضًا.

TikTok interdit sur les smartphones du personnel fédéral, sur décision du Conseil national de sécurité et avis de nos services de renseignement. Nous appelons les autorités régionales, provinciales et locales à faire de même. https://t.co/GOizAk81qO — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 10, 2023

كما دعا مجلس الأمن القومي الحكومات الإقليمية والمحلية إلى تنفيذ حظر مماثل، وطالب جميع الدوائر السياسية والأمنية بتوخي الحذر من مخاطر استخدام التطبيق.

وكتب دي كرو “نحن في سياق جيوسياسي جديد ينتقل فيه التأثير والمراقبة بين الدول إلى العالم الرقمي”.

وأضاف “يجب ألا نكون ساذجين، تيك توك شركة صينية ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية، هذا هو الواقع”. وتابع “أمن معلوماتنا له الأولوية”.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في بلجيكا مع قرار رئيس الوزراء، ورأى أحد المغردين أنه “خطوة مهمة وإيجابية لحظر التطبيق في بلدنا وجميع دول العالم”، في حين رآه مغرد آخر ضرورة أمنية لأمن بلجيكا.

C'est bien, maintenant interdisez TikTok en Belgique pour tous le monde. https://t.co/XyaRLRXTyv — Wafflez 🇧🇪 (@LegendsWafflez) March 10, 2023

ويخضع تيك توك، الذي يحظى بشعبية كبيرة والمملوك لشركة بايت دانس الصينية، لتدقيق متزايد من الدول الغربية وسط تساؤلات عما إذا كانت الحكومة الصينية تستغل التطبيق في جمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.

وبذلك تنضم بلجيكا إلى العديد من الدول الغربية التي أقدمت على الخطوة نفسها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها أمريكا وكندا، وكذلك بعض مؤسسات الاتحاد الأوربي.

وتعُد الولايات المتحدة التطبيق تهديدًا لأمنها القومي، وقد حظرت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدامه على أجهزة الموظفين الحكوميين، كما تم حظره على الأجهزة الحكومية التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ.