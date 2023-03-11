سياسيون إسرائيليون يهاجمون بن غفير ومطالبات واسعة داخل الشرطة بعزله

هاجم عدد من السياسيين الإسرائيليين وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على خلفية سياساته التي وصفوها بـ”المتطرفة”، وقراره الأخير بإقالة قائد شرطة تل أبيب.

وكشفت القناة السابعة الإسرائيلية أن قادة سابقين في سلك الشرطة وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبون فيها بعزل بن غفير، بسبب ما قالوا إنه “استغلال للأحداث ونشاط الشرطة لأغراض سياسية”.

وجاء في الرسالة “علمنا مؤخرًا أن الوزير بن غفير أمر ضباط الشرطة بمواصلة أعمال تنفيذ أوامر هدم المباني في القدس حتى خلال شهر رمضان، ونرى أن هذا السلوك دعوة للانحراف عن أولويات الشرطة لصالح المطالب السياسية للوزير إلى فرض تكلفة أمنية غير ضرورية”.

השר לביטחון לאומי בן גביר תוקף את התנהלות המשטרה במחאות באיילון ונתב"ג: ״הם לא ממלאים אחר ההנחיות שלי לאורך כל היום, הם עושים מה שהם רוצים. ככה זה לא יימשך״@hadasgrinberg

(צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90) pic.twitter.com/xcI3vyE3NH — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023

وتصدّر اسم “بن غفير” حديث المنصات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، على خلفية قراره إقالة قائد شرطة تل أبيب وآخرين، بدعوى عدم الالتزام بأوامره بالتصدي للمظاهرات التي تعم المنطقة رفضًا لقانون الإصلاح القضائي، خلال الأسبوع الفائت.

ورأى سياسيون إسرائيليون أن قرارات بن غفير تصعيد يأخذ المنطقة إلى الاشتعال، ويعزز فرص الصدام بين المتظاهرين والشرطة، معتبرين أن رفض قائد شرطة تل أبيب للأوامر “منطقي”.

وغرد السياسي يائير لابيد على تويتر “بن غفير، مهرج تيك توك، فاشل وجبان”.

وأضاف موجهًا حديثه إلى بن غفير “انزع حذاءك عندما تتحدث عن رؤساء الشرطة، هناك قائد خاطر بحياته عشرات المرات أثناء تهربك من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي ودعم الحركات الإرهابية”، وفق تعبيره.

בן גביר, ליצן טיקטוק כושל ופחדן, של נעליך מעל רגליך כשאתה מדבר על מפקדי המשטרה לדורותיהם ועל ניצב מיקי לוי, אח שכול שסיכן את חייו עשרות פעמים מול מחבלים בזמן שאתה השתמטת משירות בצה״ל ותמכת בתנועות טרור. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 10, 2023

وغرد السياسي السابق إيهود باراك “هذا عار”، معتبرًا أن قرارات بن غفير تعمل على “التسييس غير الشرعي للشرطة”.

وتابع “هذا جزء بسيط مما ينتظرنا إذا تم إقرار التشريع الديكتاتوري، لذا لا يمكن القضاء على الديمقراطية. النضال مستمر”.

חרפה. פוליטיזציה מופקרת של המשטרה. ניצב עמי אשד מודח מתפקיד מפקד מחוז תל אביב. ההדחה רק תעצים את ההתנגדות עד שננצח. המפכ״ל התקרנף? בן גביר חורג מסמכותו. טעימה קלה ממה שמחכה לנו אם תיחקק חקיקת הדיקטטורה. לא ניתן לחסל את הדמוקרטיה. מאבק רצוף. עד הניצחון. ✌️🙏🏼⚡️ pic.twitter.com/YiXWoCaWvG — אהוד ברק (@barak_ehud) March 9, 2023

وعلّق رئيس الحكومة الأسبق بيني غانتس “السم السياسي الذي يضخه بن غفير في الشرطة يهدد مواطني إسرائيل. لذا أطالب نتنياهو بطرده قبل وقوع الكارثة. وأود بالمناسبة تقوية ودعم المستشارة القضائية التي تؤدي دورها في الحفاظ على سيادة القانون والإدارة السليمة”.

הרעל הפוליטי שמזריק בן גביר למשטרה מסכן את אזרחי ישראל. אני קורא לנתניהו לפטר אותו לפני שיקרה אסון. אני מבקש לחזק ולגבות את היועמ״שית שממלאת את תפקידה בשמירה על שלטון החוק ומנהל תקין. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 10, 2023

وقال في تغريدة أخرى “بينما ضباط الشرطة الإسرائيلية في الميدان بالآلاف، يقوم الوزير بن غفير بتصفية حسابات سياسية مع قائدهم. أدعو نتنياهو إلى عزل بن غفير اليوم قبل أن يفكك الشرطة وسيادة القانون”.

בזמן ששוטרי משטרת ישראל נמצאים בשטח באלפיהם – השר בן גביר מבצע טיהור פוליטי של מפקדם. השוטרים בהובלת המפכ"ל עושים בדיוק מה שהם מחויבים לעשות – לפעול בעצמאות ולא לקבל הנחיות פוליטיות מול המחאה. קורא לנתניהו לפטר את בן גביר עוד היום לפני שיפרק את המשטרה ושלטון החוק. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 9, 2023

وكتبت زعيمة حزب العمل ميراف ميحائيلي عبر تويتر “فعل قائد لواء تل أبيب كل شيء للحفاظ على النظام العام، وفي الوقت ذاته احتواء أهم احتجاج في تاريخ إسرائيل، بينما ذكر بن غفير لوسائل الإعلام أنه يشعر بخيبة أمل من الشرطة وحث على إقالته. هذا الفوضوي يريد أن يرى دماء المتظاهرين تراق على الطرقات، كان ولا يزال إرهابيًّا، لن ندعه ينتصر”.

טירוף מערכות. מפקד מחוז ת"א עשה הכל כדי לשמור על הסדר הציבורי ובו בזמן להכיל את המחאה החשובה בתולדות ישראל, ובזמן הזה, בן גביר הפיץ לתקשורת שהוא 'מאוכזב מהמשטרה' ודחק במפכ"ל להדיח אותו.

האנרכיסט הזה רוצה לראות דם של מפגינים נשפך על הכבישים. טרוריסט היה ונשאר. לא ניתן לו לנצח. — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) March 9, 2023

يُذكر أن وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو المعروف بسياسته العنصرية والعدوانية تجاه الفلسطينيين، واجه في حياته السياسية نحو 50 لائحة اتهام 8 منها جنائية، شملت أعمال الشغب والإخلال بعمل الشرطة والتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية.